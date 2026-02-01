https://1prime.ru/20260201/makron-867092928.html

"Унижает нас": во Франции ответили на шутку Захаровой об очках Макрона

01.02.2026

"Унижает нас": во Франции ответили на шутку Захаровой об очках Макрона

Шуточное высказывание официального представителя МИД России Марии Захаровой о нелепом виде Эммануэля Макрона в солнцезащитных очках показало, что своими... | 01.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Шуточное высказывание официального представителя МИД России Марии Захаровой о нелепом виде Эммануэля Макрона в солнцезащитных очках показало, что своими действиями президент Франции унижает граждан своей страны, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо на платформе X."В своих гротескных солнцезащитных очках Макрон стал посмешищем всего мира! Представительница российской дипломатии (Мария Захарова. — Прим. ред.) публично высмеяла его, упомянув "его волшебные очки"! Очки, которые позволяют ему говорить что угодно, например, о "общей границе с Россией": границе, которой на самом деле не существует… <…> Этот нелепый хвастун унижает нас повсюду. Прочь его!" — призвал политик.На прошлой неделе представитель МИД Мария Захарова в шутливой форме заметила, что Макрон "прозрел" относительно установления в мире права сильного благодаря своим "волшебным" солнечным очкам. Также она отметила, что высказывания президента Франции о России неприемлемы и не соответствуют современным реалиям.

франция

