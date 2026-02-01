Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Унижает нас": во Франции ответили на шутку Захаровой об очках Макрона - 01.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260201/makron-867092928.html
"Унижает нас": во Франции ответили на шутку Захаровой об очках Макрона
"Унижает нас": во Франции ответили на шутку Захаровой об очках Макрона - 01.02.2026, ПРАЙМ
"Унижает нас": во Франции ответили на шутку Захаровой об очках Макрона
Шуточное высказывание официального представителя МИД России Марии Захаровой о нелепом виде Эммануэля Макрона в солнцезащитных очках показало, что своими... | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T06:38+0300
2026-02-01T06:38+0300
мид
мария захарова
франция
общество
россия
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861445661_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_9f132b080f29b055a193de12a27ba8ca.jpg
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Шуточное высказывание официального представителя МИД России Марии Захаровой о нелепом виде Эммануэля Макрона в солнцезащитных очках показало, что своими действиями президент Франции унижает граждан своей страны, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо на платформе X."В своих гротескных солнцезащитных очках Макрон стал посмешищем всего мира! Представительница российской дипломатии (Мария Захарова. — Прим. ред.) публично высмеяла его, упомянув "его волшебные очки"! Очки, которые позволяют ему говорить что угодно, например, о "общей границе с Россией": границе, которой на самом деле не существует… &lt;…&gt; Этот нелепый хвастун унижает нас повсюду. Прочь его!" — призвал политик.На прошлой неделе представитель МИД Мария Захарова в шутливой форме заметила, что Макрон "прозрел" относительно установления в мире права сильного благодаря своим "волшебным" солнечным очкам. Также она отметила, что высказывания президента Франции о России неприемлемы и не соответствуют современным реалиям.
https://1prime.ru/20260110/makron-866356783.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861445661_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_1ce9a2bface8d87c27db858a12193863.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мид, мария захарова, франция, общество , россия, эммануэль макрон
МИД, Мария Захарова, ФРАНЦИЯ, Общество , РОССИЯ, Эммануэль Макрон
06:38 01.02.2026
 
"Унижает нас": во Франции ответили на шутку Захаровой об очках Макрона

Французский политик Филиппо поддержал заявление Захаровой о нелепом поведении Макрона

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Шуточное высказывание официального представителя МИД России Марии Захаровой о нелепом виде Эммануэля Макрона в солнцезащитных очках показало, что своими действиями президент Франции унижает граждан своей страны, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо на платформе X.
"В своих гротескных солнцезащитных очках Макрон стал посмешищем всего мира! Представительница российской дипломатии (Мария Захарова. — Прим. ред.) публично высмеяла его, упомянув "его волшебные очки"! Очки, которые позволяют ему говорить что угодно, например, о "общей границе с Россией": границе, которой на самом деле не существует… <…> Этот нелепый хвастун унижает нас повсюду. Прочь его!" — призвал политик.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
"Москва предупреждала". Во Франции унизили Макрона после слов об Украине
10 января, 21:57
На прошлой неделе представитель МИД Мария Захарова в шутливой форме заметила, что Макрон "прозрел" относительно установления в мире права сильного благодаря своим "волшебным" солнечным очкам. Также она отметила, что высказывания президента Франции о России неприемлемы и не соответствуют современным реалиям.
 
МИДМария ЗахароваФРАНЦИЯОбществоРОССИЯЭммануэль Макрон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала