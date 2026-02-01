https://1prime.ru/20260201/maslenitsa-867094714.html

Подсчитано, во сколько россиянам обойдутся блины на Масленицу

Подсчитано, во сколько россиянам обойдутся блины на Масленицу - 01.02.2026, ПРАЙМ

Подсчитано, во сколько россиянам обойдутся блины на Масленицу

Ингридиенты для приготовления блинов на всю семью в эту Масленицу обойдутся россиянам почти в 209 рублей, подсчитало РИА Новости по данным Росстата и крупной... | 01.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-01T08:20+0300

2026-02-01T08:20+0300

2026-02-01T08:40+0300

бизнес

россия

росстат

общество

масленица

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/01/867094545_0:379:2957:2042_1920x0_80_0_0_e4977c657e835ea150b5f86e3fc05bf9.jpg

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Ингридиенты для приготовления блинов на всю семью в эту Масленицу обойдутся россиянам почти в 209 рублей, подсчитало РИА Новости по данным Росстата и крупной торговой сети. Продукты для расчета брались из рецепта блинов на опаре из "Книги о вкусной и здоровой пище". В этом рецепте используется два стакана теплой воды (не учитывалась в финальной стоимости), 40 граммов дрожжей, 1 килограмм пшеничной муки, пять стаканов молока (1 литр), три столовые ложки растительного масла (18 миллилитров), два яйца, две столовые ложки сахара (50 граммов), 1,5 чайных ложки соли (15 граммов). Общая стоимость ингридиентов из этого рецепта составила 208,9 рубля. Дороже всего оказались молоко - за пять стаканов придется отдать 97,7 рубля, и мука - 55,8 рубля за килограмм. Следом расположились дрожжи - 24,8 рубля за необходимое количество. Их стоимость бралась с сайта крупной торговой сети, так как Росстат не ведет статистику по этому продукту. Два куриных яйца обойдутся в 18,7 рубля. А дешевле всего оказались подсолнечное масло - 8,2 рубля, сахар-песок - 3,4 рубля и соль - 0,3 рубля.

https://1prime.ru/20240316/846374099.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, росстат, общество , масленица