Подсчитано, во сколько россиянам обойдутся блины на Масленицу - 01.02.2026, ПРАЙМ
Подсчитано, во сколько россиянам обойдутся блины на Масленицу
бизнес
россия
росстат
общество
масленица
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Ингридиенты для приготовления блинов на всю семью в эту Масленицу обойдутся россиянам почти в 209 рублей, подсчитало РИА Новости по данным Росстата и крупной торговой сети. Продукты для расчета брались из рецепта блинов на опаре из "Книги о вкусной и здоровой пище". В этом рецепте используется два стакана теплой воды (не учитывалась в финальной стоимости), 40 граммов дрожжей, 1 килограмм пшеничной муки, пять стаканов молока (1 литр), три столовые ложки растительного масла (18 миллилитров), два яйца, две столовые ложки сахара (50 граммов), 1,5 чайных ложки соли (15 граммов). Общая стоимость ингридиентов из этого рецепта составила 208,9 рубля. Дороже всего оказались молоко - за пять стаканов придется отдать 97,7 рубля, и мука - 55,8 рубля за килограмм. Следом расположились дрожжи - 24,8 рубля за необходимое количество. Их стоимость бралась с сайта крупной торговой сети, так как Росстат не ведет статистику по этому продукту. Два куриных яйца обойдутся в 18,7 рубля. А дешевле всего оказались подсолнечное масло - 8,2 рубля, сахар-песок - 3,4 рубля и соль - 0,3 рубля.
бизнес, россия, росстат, общество , масленица
Бизнес, РОССИЯ, Росстат, Общество , масленица
08:20 01.02.2026 (обновлено: 08:40 01.02.2026)
 
Подсчитано, во сколько россиянам обойдутся блины на Масленицу

Ингредиенты для блинов на семью на Масленицу обойдутся россиянам почти в 209 рублей

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМасленичные гуляния
Масленичные гуляния - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
Масленичные гуляния. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Ингридиенты для приготовления блинов на всю семью в эту Масленицу обойдутся россиянам почти в 209 рублей, подсчитало РИА Новости по данным Росстата и крупной торговой сети.
Продукты для расчета брались из рецепта блинов на опаре из "Книги о вкусной и здоровой пище". В этом рецепте используется два стакана теплой воды (не учитывалась в финальной стоимости), 40 граммов дрожжей, 1 килограмм пшеничной муки, пять стаканов молока (1 литр), три столовые ложки растительного масла (18 миллилитров), два яйца, две столовые ложки сахара (50 граммов), 1,5 чайных ложки соли (15 граммов).
Общая стоимость ингридиентов из этого рецепта составила 208,9 рубля. Дороже всего оказались молоко - за пять стаканов придется отдать 97,7 рубля, и мука - 55,8 рубля за килограмм. Следом расположились дрожжи - 24,8 рубля за необходимое количество. Их стоимость бралась с сайта крупной торговой сети, так как Росстат не ведет статистику по этому продукту.
Два куриных яйца обойдутся в 18,7 рубля. А дешевле всего оказались подсолнечное масло - 8,2 рубля, сахар-песок - 3,4 рубля и соль - 0,3 рубля.
Празднование Масленицы в регионах России - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
Россиянам объяснили, как сделать блины менее калорийными
16 марта 2024, 11:22
 
БизнесРОССИЯРосстатОбществомасленица
 
 
