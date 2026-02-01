https://1prime.ru/20260201/minsk-867103286.html

Минск старается отходить от расчетов в долларах с торговыми партнерами

МИНСК, 1 фев – ПРАЙМ.

банки

финансы

белоруссия

роман головченко

нацбанк

МИНСК, 1 фев – ПРАЙМ. Глава Национального банка Белоруссии Роман Головченко заявил, что у страны получается переходить во внешней торговле от расчетов в долларах к альтернативным способам расчетов. "Я бы так сказал: получается (уходить от использования доллара – ред.) естественным путем, потому что сейчас в принципе доля доллара в международных расчетах снижается даже не год к году, а уже, наверное, месяц к месяцу. Страны потихоньку привыкают к этой новой нормальности расчета в национальных валютах, в цифровых валютах", - сказал Головченко телеканалу "Беларусь 1". Глава Нацбанка Белоруссии высказал мнение, что этот тренд будет и дальше углубляться, особенно если будет сохраняться "такая хаотичная ситуация в целом в мировой политике". "Мы адаптировались, я считаю, к этим новым реальностям. И я бы сказал, что наши денежные расчетные инструменты сейчас стали гораздо богаче, чем они были еще несколько лет назад. Поэтому банковская система в целом готова и не только готова, но и удовлетворяет все запросы как экспортеров, так и импортеров", - подчеркнул Головченко.

белоруссия

