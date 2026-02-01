Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22:32 01.02.2026
 
Минск старается отходить от расчетов в долларах с торговыми партнерами

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Доллары США
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МИНСК, 1 фев – ПРАЙМ. Глава Национального банка Белоруссии Роман Головченко заявил, что у страны получается переходить во внешней торговле от расчетов в долларах к альтернативным способам расчетов.
"Я бы так сказал: получается (уходить от использования доллара – ред.) естественным путем, потому что сейчас в принципе доля доллара в международных расчетах снижается даже не год к году, а уже, наверное, месяц к месяцу. Страны потихоньку привыкают к этой новой нормальности расчета в национальных валютах, в цифровых валютах", - сказал Головченко телеканалу "Беларусь 1".
Глава Нацбанка Белоруссии высказал мнение, что этот тренд будет и дальше углубляться, особенно если будет сохраняться "такая хаотичная ситуация в целом в мировой политике".
"Мы адаптировались, я считаю, к этим новым реальностям. И я бы сказал, что наши денежные расчетные инструменты сейчас стали гораздо богаче, чем они были еще несколько лет назад. Поэтому банковская система в целом готова и не только готова, но и удовлетворяет все запросы как экспортеров, так и импортеров", - подчеркнул Головченко.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Заголовок открываемого материала