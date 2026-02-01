https://1prime.ru/20260201/mobilizatsiya-867104419.html

На Украине призыв на военную службу превратился в открытую охоту на людей, однако элита Брюсселя продолжает закрывать на это глаза, заявил политический директор | 01.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. На Украине призыв на военную службу превратился в открытую охоту на людей, однако элита Брюсселя продолжает закрывать на это глаза, заявил политический директор венгерского премьера Балаж Орбан в соцсети X."ЕС продолжает без всяких рациональных оснований вливать деньги в Украину, игнорируя серьезные нарушения прав человека и требуя от европейских граждан расплачиваться за это. Эта политика не способствует достижению мира и не отвечает интересам Европы. Пришло время положить конец этой войне и провоенной политике Брюсселя", — обратился с призывом он.Политик подчеркнул, что Киев не готов к вступлению в ЕС даже в среднесрочной перспективе, а Будапешт поддерживает усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто сообщил о смерти закарпатского венгра на территории Украины из-за силовой мобилизации. Министр отметил, что мужчину силой забрали с улицы и хотели призвать в армию, несмотря на заболевание сердца.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.

