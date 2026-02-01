Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новая модель обучения в вузах отразится в стратегии развития образования - 01.02.2026
Новая модель обучения в вузах отразится в стратегии развития образования
Новая модель обучения в вузах отразится в стратегии развития образования - 01.02.2026, ПРАЙМ
Новая модель обучения в вузах отразится в стратегии развития образования
Новая модель обучения в вузах будет отображена в стратегии развития образования, правительство России завершает подготовку этого документа, сообщил РИА Новости... | 01.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Новая модель обучения в вузах будет отображена в стратегии развития образования, правительство России завершает подготовку этого документа, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. "Мы завершаем подготовку стратегии, в ближайшее время она будет обнародована. В стратегии полностью наше видение новой модели будет отражено", - сказал Фальков. Министр добавил, что ведущие вузы страны положительно относятся к нововведениям, происходящим в системе высшего образования. Ранее президент России Владимир Путин продлил и расширил до 2030 года пилотный проект по переходу страны на новую систему высшего образования, она заработает еще в 11 вузах страны. До этого университетов-участников пилота было шесть. Новая система будет реализовываться в Дальневосточном федеральном университете, Московском городском педагогическом университете, МГТУ имени Баумана, МФТИ, Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова, Российском университете транспорта, Южном федеральном университете, Уральском федеральном университете имени первого президента России Бориса Ельцина, Тюменском государственном университете, Ставропольском государственном аграрном университете, Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
россия, рф, владимир путин, минобрнауки, мфти, ниту мисис
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Минобрнауки, МФТИ, НИТУ МИСиС
03:01 01.02.2026
 
Новая модель обучения в вузах отразится в стратегии развития образования

Фальков: новая модель обучения в вузах будет отражена в стратегии развития образования

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Новая модель обучения в вузах будет отображена в стратегии развития образования, правительство России завершает подготовку этого документа, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Мы завершаем подготовку стратегии, в ближайшее время она будет обнародована. В стратегии полностью наше видение новой модели будет отражено", - сказал Фальков.
Министр добавил, что ведущие вузы страны положительно относятся к нововведениям, происходящим в системе высшего образования.
Ранее президент России Владимир Путин продлил и расширил до 2030 года пилотный проект по переходу страны на новую систему высшего образования, она заработает еще в 11 вузах страны. До этого университетов-участников пилота было шесть.
Новая система будет реализовываться в Дальневосточном федеральном университете, Московском городском педагогическом университете, МГТУ имени Баумана, МФТИ, Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова, Российском университете транспорта, Южном федеральном университете, Уральском федеральном университете имени первого президента России Бориса Ельцина, Тюменском государственном университете, Ставропольском государственном аграрном университете, Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете.
В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
 
