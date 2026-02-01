Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Приднестровье назвали причину блэкаута в Молдавии - 01.02.2026, ПРАЙМ
В Приднестровье назвали причину блэкаута в Молдавии
В Приднестровье назвали причину блэкаута в Молдавии - 01.02.2026, ПРАЙМ
В Приднестровье назвали причину блэкаута в Молдавии
Произошедший в Молдавии блэкаут стал следствием бездарной энергополитики действующей власти во главе с президентом Майей Санду, такое мнение высказал в беседе с | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T18:43+0300
2026-02-01T18:43+0300
молдавия
украина
кишинев
майя санду
молдавская грэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862881568_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_66a5e6120000db15293c3e89d36eea48.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 1 фев - ПРАЙМ. Произошедший в Молдавии блэкаут стал следствием бездарной энергополитики действующей власти во главе с президентом Майей Санду, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. В субботу минэнерго Молдавии заявило, что в ряде районов страны произошло отключение электричества из-за серьезных проблем в электроэнергетической сети Украины. Мэр молдавской столицы Ион Чебан также сообщил, что большая часть Кишинева осталась без света, встали троллейбусы. В таможенной службе заявили, что на нескольких пунктах пропуска временно прервано электроснабжение и осуществляется ручное таможенное оформление. Спустя несколько часов министр энергетики республики Дорин Жунгиету сообщил, что электроснабжение на территории Молдавии полностью восстановлено. "Как известно, в последний день января 2026 года Молдова, и не только она, погрузилась в блэкаут ввиду событий в энергосистеме Украины. Очевидно, что главной причиной этого послужила политика команды Майи Санду, разорвавшей совместную работу с расположенной в ПМР Молдавской ГРЭС", - сказал Сафонов. По его словам, ранее такая совместная работа гарантировала наличие небольшого замкнутого анклава из Молдавии и Приднестровья, что исключало технические катастрофы и вдобавок гарантировало невысокую стоимость поставляемой в Молдавию электроэнергии. "Теперь же кишиневская власть может забыть о свете по 66 долларов. Кишинев платит многократно дороже и часто - каждый день вместо долгосрочных контрактов с МГРЭС. Причина тому - политическое решение об отказе от энергозакупки в ПМР, лишь бы лишить приднестровскую казну доходов. А заодно евроглобалисты дали указания команде Санду не приобретать российские энергоносители", - отметил собеседник агентства. Без возвращения кишиневских властей к работе с Молдавской ГРЭС угроза катастроф в энергосистеме Молдавии будет сохраняться, добавил Сафонов.
молдавия
украина
кишинев
молдавия, украина, кишинев, майя санду, молдавская грэс
МОЛДАВИЯ, УКРАИНА, Кишинев, Майя Санду, Молдавская ГРЭС
18:43 01.02.2026
 
В Приднестровье назвали причину блэкаута в Молдавии

Депутат ПМР Сафонов: причиной блэкаута в Молдавии стала бездарная энергополитика властей

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
ТИРАСПОЛЬ, 1 фев - ПРАЙМ. Произошедший в Молдавии блэкаут стал следствием бездарной энергополитики действующей власти во главе с президентом Майей Санду, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
В субботу минэнерго Молдавии заявило, что в ряде районов страны произошло отключение электричества из-за серьезных проблем в электроэнергетической сети Украины. Мэр молдавской столицы Ион Чебан также сообщил, что большая часть Кишинева осталась без света, встали троллейбусы. В таможенной службе заявили, что на нескольких пунктах пропуска временно прервано электроснабжение и осуществляется ручное таможенное оформление. Спустя несколько часов министр энергетики республики Дорин Жунгиету сообщил, что электроснабжение на территории Молдавии полностью восстановлено.
"Как известно, в последний день января 2026 года Молдова, и не только она, погрузилась в блэкаут ввиду событий в энергосистеме Украины. Очевидно, что главной причиной этого послужила политика команды Майи Санду, разорвавшей совместную работу с расположенной в ПМР Молдавской ГРЭС", - сказал Сафонов.
По его словам, ранее такая совместная работа гарантировала наличие небольшого замкнутого анклава из Молдавии и Приднестровья, что исключало технические катастрофы и вдобавок гарантировало невысокую стоимость поставляемой в Молдавию электроэнергии.
"Теперь же кишиневская власть может забыть о свете по 66 долларов. Кишинев платит многократно дороже и часто - каждый день вместо долгосрочных контрактов с МГРЭС. Причина тому - политическое решение об отказе от энергозакупки в ПМР, лишь бы лишить приднестровскую казну доходов. А заодно евроглобалисты дали указания команде Санду не приобретать российские энергоносители", - отметил собеседник агентства.
Без возвращения кишиневских властей к работе с Молдавской ГРЭС угроза катастроф в энергосистеме Молдавии будет сохраняться, добавил Сафонов.
 
МОЛДАВИЯ УКРАИНА Кишинев Майя Санду Молдавская ГРЭС
 
 
