Посольство России исключило вину Молдавской ГРЭС в энергоколлапсе

2026-02-01T20:36+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/83507/77/835077743_0:104:3245:1929_1920x0_80_0_0_8c850cb9ca75e20d1a342702766af032.jpg

КИШИНЕВ, 1 фев – ПРАЙМ. Энергетический коллапс в Молдавии в субботу вызван аварией на линии электропередачи на территории Украины, а сообщения о причастности Молдавской государственной районной электростанции (Молдавской ГРЭС) к инциденту не соответствуют действительности, сообщили в посольстве России в Молдавии. Власти Молдавии ранее сообщали, что массовые отключения электроэнергии в субботу были связаны с серьезными сбоями в украинской энергосистеме и падением напряжения на линии 400 кВ "Исакча – Вулканешты – Молдавская ГРЭС", что привело к аварийному отключению части энергосистемы страны. В ряде районов, включая Кишинев, были зафиксированы перебои с электроснабжением, останавливалось движение электротранспорта и не работали светофоры. "По информации посольства, 31 января в 10.42 (11.42 мск) произошло отключение одной фазы высоковольтной линии "Вулканешты - Молдавская ГРЭС". Инцидент произошел на территории Украины, на расстоянии около 60 километров от Приднестровья. Предположительно, причиной послужили неблагоприятные погодные условия. Внезапное падение частоты и напряжения в электросети привело к развитию аварийных процессов. Специалисты ГУП "ГК Днестрэнерго" совместно с Молдавской ГРЭС оперативно произвели отключение различных ЛЭП, что позволило сохранить бесперебойную работу электростанции", - говорится в распространенном для СМИ сообщении посольства. В дипмиссии подчеркнули, что энергоблоки станции продолжили работу, а персонал действовал в соответствии с инструкциями. "На протяжении суток электростанция работает в штатном режиме, линия готовится к включению со стороны Молдавии и Украины", – сообщили в российском посольстве, добавив, что специалисты с двух сторон ведут работы по поэтапному восстановлению нормальных режимов энергосети. Авария 31 января стала одной из наиболее масштабных за последние годы для объединенной энергосистемы Украины и Молдавии: резкое падение напряжения и частоты привело к отключениям электроэнергии на значительной территории обеих стран, а также к вынужденному выводу из работы или разгрузке отдельных энергоблоков на украинских электростанциях.

