https://1prime.ru/20260201/nato-867098985.html

В Амстердаме проходит демонстрация против тирании ЕС и НАТО

В Амстердаме проходит демонстрация против тирании ЕС и НАТО - 01.02.2026, ПРАЙМ

В Амстердаме проходит демонстрация против тирании ЕС и НАТО

Демонстрация против тирании ЕС и НАТО проходит в центре Амстердама в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. | 01.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-01T16:01+0300

2026-02-01T16:01+0300

2026-02-01T16:26+0300

мировая экономика

украина

амстердам

европа

сергей лавров

нато

ес

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg

АМСТЕРДАМ, 1 фев - ПРАЙМ. Демонстрация против тирании ЕС и НАТО проходит в центре Амстердама в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. Десятки человек собрались на площади Дам в центре Амстердама, чтобы выступить против политики ЕС и НАТО. Акция протеста организована мирным движением Platform voor vrede en solidariteit ("Платформа за мир и солидарность"). Демонстранты вышли на демонстрацию с белыми и голубыми флагами, символизирующими мир. Надпись на крупном электронном баннере, который установили организаторы, гласит: "Остановите коррупционную Еврокомиссию, которая нас грабит, диктует нам правила и провоцирует Третью мировую войну". По словам нидерландского журналиста, политолога и создателя медиа-ресурса Alternatief ("Альтернатива") Аба Гителинка, принявшего участие в демонстрации, проблема ЕС и НАТО заключается в их узком образе мышления и воинственном настрое. "Мы должны понимать, что над Европой нависла некая тень. А ведь это прекрасный континент. У нас замечательная культура, прекрасная история и потенциал. Но у нас также есть опасность ужасной войны, опасность больших жертв. Мы видели это во время Первой мировой войны, мы видели это во Второй мировой войне. И сейчас мы находимся во второй холодной войне, которая довольно тяжела. И им следует извлечь уроки из истории", - сказал он в беседе с агентством. Гителинк отметил, что сейчас Брюссель должен жестко сказать Зеленскому - "Ты не получишь больше оружия!" и "Заключи ты уже эту чертову сделку!". "Отправка оружия Киеву не сделает нас безопаснее. Как раз наоборот - ситуация будет очень опасная. И такой образ мышления, как у ЕС и НАТО, он не работает. Можно сосредоточиться на войне и эскалации, а можно сосредоточиться на мире. И мы вполне можем начать деэскалацию", - считает политолог. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

украина

амстердам

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, амстердам, европа, сергей лавров, нато, ес, мид рф