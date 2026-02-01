Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Амстердаме проходит демонстрация против тирании ЕС и НАТО
В Амстердаме проходит демонстрация против тирании ЕС и НАТО - 01.02.2026, ПРАЙМ
В Амстердаме проходит демонстрация против тирании ЕС и НАТО
Демонстрация против тирании ЕС и НАТО проходит в центре Амстердама в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. | 01.02.2026, ПРАЙМ
АМСТЕРДАМ, 1 фев - ПРАЙМ. Демонстрация против тирании ЕС и НАТО проходит в центре Амстердама в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. Десятки человек собрались на площади Дам в центре Амстердама, чтобы выступить против политики ЕС и НАТО. Акция протеста организована мирным движением Platform voor vrede en solidariteit ("Платформа за мир и солидарность"). Демонстранты вышли на демонстрацию с белыми и голубыми флагами, символизирующими мир. Надпись на крупном электронном баннере, который установили организаторы, гласит: "Остановите коррупционную Еврокомиссию, которая нас грабит, диктует нам правила и провоцирует Третью мировую войну". По словам нидерландского журналиста, политолога и создателя медиа-ресурса Alternatief ("Альтернатива") Аба Гителинка, принявшего участие в демонстрации, проблема ЕС и НАТО заключается в их узком образе мышления и воинственном настрое. "Мы должны понимать, что над Европой нависла некая тень. А ведь это прекрасный континент. У нас замечательная культура, прекрасная история и потенциал. Но у нас также есть опасность ужасной войны, опасность больших жертв. Мы видели это во время Первой мировой войны, мы видели это во Второй мировой войне. И сейчас мы находимся во второй холодной войне, которая довольно тяжела. И им следует извлечь уроки из истории", - сказал он в беседе с агентством. Гителинк отметил, что сейчас Брюссель должен жестко сказать Зеленскому - "Ты не получишь больше оружия!" и "Заключи ты уже эту чертову сделку!". "Отправка оружия Киеву не сделает нас безопаснее. Как раз наоборот - ситуация будет очень опасная. И такой образ мышления, как у ЕС и НАТО, он не работает. Можно сосредоточиться на войне и эскалации, а можно сосредоточиться на мире. И мы вполне можем начать деэскалацию", - считает политолог. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
16:01 01.02.2026 (обновлено: 16:26 01.02.2026)
 
В Амстердаме проходит демонстрация против тирании ЕС и НАТО

В центре Амстердама проходит демонстрация против тирании ЕС и НАТО

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
АМСТЕРДАМ, 1 фев - ПРАЙМ. Демонстрация против тирании ЕС и НАТО проходит в центре Амстердама в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
Десятки человек собрались на площади Дам в центре Амстердама, чтобы выступить против политики ЕС и НАТО. Акция протеста организована мирным движением Platform voor vrede en solidariteit ("Платформа за мир и солидарность"). Демонстранты вышли на демонстрацию с белыми и голубыми флагами, символизирующими мир.
Надпись на крупном электронном баннере, который установили организаторы, гласит: "Остановите коррупционную Еврокомиссию, которая нас грабит, диктует нам правила и провоцирует Третью мировую войну".
По словам нидерландского журналиста, политолога и создателя медиа-ресурса Alternatief ("Альтернатива") Аба Гителинка, принявшего участие в демонстрации, проблема ЕС и НАТО заключается в их узком образе мышления и воинственном настрое.
"Мы должны понимать, что над Европой нависла некая тень. А ведь это прекрасный континент. У нас замечательная культура, прекрасная история и потенциал. Но у нас также есть опасность ужасной войны, опасность больших жертв. Мы видели это во время Первой мировой войны, мы видели это во Второй мировой войне. И сейчас мы находимся во второй холодной войне, которая довольно тяжела. И им следует извлечь уроки из истории", - сказал он в беседе с агентством.
Гителинк отметил, что сейчас Брюссель должен жестко сказать Зеленскому - "Ты не получишь больше оружия!" и "Заключи ты уже эту чертову сделку!".
"Отправка оружия Киеву не сделает нас безопаснее. Как раз наоборот - ситуация будет очень опасная. И такой образ мышления, как у ЕС и НАТО, он не работает. Можно сосредоточиться на войне и эскалации, а можно сосредоточиться на мире. И мы вполне можем начать деэскалацию", - считает политолог.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
Заголовок открываемого материала