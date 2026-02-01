https://1prime.ru/20260201/neizhpapa-867092056.html

Командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу объявили в розыск

Командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу объявили в розыск

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов) переобъявлен в розыск, он заочно арестован по делу о теракте, следует из судебных материалов, а также из базы МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Основания для розыска: разыскивается по статье УК... переобъявлен, ранее разыскивался", - отмечается в базе МВД РФ. Кроме того, в судебных материалах отмечается, что 17 июля 2023 года было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ по факту совершения террористического акта. В этот день в России было возбуждено уголовное дело о теракте на Крымском мосту. Позднее Неижпапа был привлечен к делу в качестве обвиняемого и объявлен в розыск. При этом он уже был в международном розыске по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Таким образом, в отношении военного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сторона защиты Неижпапы пыталась обжаловать решение суда, однако, согласно документам, апелляция не была удовлетворена. "Постановление Басманного районного суда адрес от 28 ноября 2025 года об избрании Неижпапе меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - следует из апелляционного постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости. Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября. Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. В обоих случаях ответственность за теракты взяла на себя служба безопасности Украины.

