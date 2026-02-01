Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сотрудничество между Россией и ОАЭ продолжается, заявил Костин - 01.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260201/oae-867099158.html
Сотрудничество между Россией и ОАЭ продолжается, заявил Костин
Сотрудничество между Россией и ОАЭ продолжается, заявил Костин - 01.02.2026, ПРАЙМ
Сотрудничество между Россией и ОАЭ продолжается, заявил Костин
Сотрудничество между РФ и ОАЭ "все равно идет", сообщил глава ВТБ Андрей Костин. | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T16:29+0300
2026-02-01T16:29+0300
россия
финансы
оаэ
рф
абу-даби
андрей костин
владимир путин
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/18/853834270_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0b77889409e4f404145309220e040bbe.jpg
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Сотрудничество между РФ и ОАЭ "все равно идет", сообщил глава ВТБ Андрей Костин. Российский президент Владимир Путин в четверг провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, который неделю назад принял в Абу-Даби представителей делегаций России, США и Украины. "В целом, работа все равно идет, а просто о ней лучше много не говорить", - сказал Костин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.
оаэ
рф
абу-даби
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/18/853834270_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_bfd7d1bcf35f1fd1ea58e1a7ab6391bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, оаэ, рф, абу-даби, андрей костин, владимир путин, втб
РОССИЯ, Финансы, ОАЭ, РФ, Абу-Даби, Андрей Костин, Владимир Путин, ВТБ
16:29 01.02.2026
 
Сотрудничество между Россией и ОАЭ продолжается, заявил Костин

Глава ВТБ Костин: сотрудничество между Россией и ОАЭ продолжается

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкАндрей Костин
Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
Андрей Костин. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Сотрудничество между РФ и ОАЭ "все равно идет", сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
Российский президент Владимир Путин в четверг провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, который неделю назад принял в Абу-Даби представителей делегаций России, США и Украины.
"В целом, работа все равно идет, а просто о ней лучше много не говорить", - сказал Костин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.
 
РОССИЯФинансыОАЭРФАбу-ДабиАндрей КостинВладимир ПутинВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала