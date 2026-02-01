https://1prime.ru/20260201/oae-867099158.html
Сотрудничество между Россией и ОАЭ продолжается, заявил Костин
Сотрудничество между Россией и ОАЭ продолжается, заявил Костин - 01.02.2026, ПРАЙМ
Сотрудничество между Россией и ОАЭ продолжается, заявил Костин
Сотрудничество между РФ и ОАЭ "все равно идет", сообщил глава ВТБ Андрей Костин. | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T16:29+0300
2026-02-01T16:29+0300
2026-02-01T16:29+0300
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Сотрудничество между РФ и ОАЭ "все равно идет", сообщил глава ВТБ Андрей Костин. Российский президент Владимир Путин в четверг провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, который неделю назад принял в Абу-Даби представителей делегаций России, США и Украины. "В целом, работа все равно идет, а просто о ней лучше много не говорить", - сказал Костин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.
Сотрудничество между Россией и ОАЭ продолжается, заявил Костин
