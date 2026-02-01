https://1prime.ru/20260201/opek-867101021.html

Следующая встреча стран ОПЕК+ пройдет 1 марта

Следующая встреча стран ОПЕК+ пройдет 1 марта

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ (России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Алжира, Кувейта, Казахстана и Омана) пройдет 1 марта, следует из коммюнике ОПЕК по итогам заседания в воскресенье. "Восемь стран (ОПЕК+ - ред.) встретятся 1 марта 2026 года", - говорится в сообщении.

2026

