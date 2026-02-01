https://1prime.ru/20260201/opek-867101021.html
Следующая встреча стран ОПЕК+ пройдет 1 марта
2026-02-01T18:22+0300
саудовская аравия
оаэ
ирак
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/33/840753396_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9b4e2836bae3dd587879387df3f60cf5.jpg
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ (России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Алжира, Кувейта, Казахстана и Омана) пройдет 1 марта, следует из коммюнике ОПЕК по итогам заседания в воскресенье. "Восемь стран (ОПЕК+ - ред.) встретятся 1 марта 2026 года", - говорится в сообщении.
Новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/33/840753396_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_12920bb7622a54cce117952d184de3b5.jpg
