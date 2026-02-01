Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Отток капитала из США набирает популярность, пишут СМИ - 01.02.2026, ПРАЙМ
Отток капитала из США набирает популярность, пишут СМИ
Отток капитала из США набирает популярность, пишут СМИ - 01.02.2026, ПРАЙМ
Отток капитала из США набирает популярность, пишут СМИ
Тренд "Продавай Америку" (Sell America) по избавлению от американских активов набирает популярность на мировом рынке акций на фоне непредсказуемой политики... | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T01:48+0300
2026-02-01T01:48+0300
НЬЮ-ЙОРК, 1 фев - ПРАЙМ. Тренд "Продавай Америку" (Sell America) по избавлению от американских активов набирает популярность на мировом рынке акций на фоне непредсказуемой политики администрации США, сообщает газета New York Times со ссылкой на инвесторов. "Отток капитала из США обусловлен более фундаментальными причинами: опасениями по поводу безопасности американских рынков в условиях геополитических потрясений, угрозами в адрес центрального банка страны, растущим государственным долгом и беспокойством по поводу верховенства закона. Некоторые инвесторы также чувствуют себя дезориентированными из-за непоследовательной политики Белого дома", - говорится в сообщении. При этом речь идет о хеджировании рисков, а не о полном отходе от американских активов. Издание отмечает, что одной из причин оттока стало падение стоимости доллара на 10 процентных пунктов за последний год по сравнению с евро, японской йеной и фунтом стерлингов. Европейский индекс акций Stoxx 600 вырос почти на 30 процентных пунктов в долларовом выражении за последний год, что вдвое больше, чем рост индекса американских акций S&P 500. Однако в пересчете на соответствующие местные валюты динамика двух индексов была более схожей, заключает газета.
рынок, мировая экономика, сша, new york times
Рынок, Экономика, Мировая экономика, США, New York Times
01:48 01.02.2026
 
Отток капитала из США набирает популярность, пишут СМИ

N T: тренд "Продавай Америку" набирает популярность на мировом рынке акций

НЬЮ-ЙОРК, 1 фев - ПРАЙМ. Тренд "Продавай Америку" (Sell America) по избавлению от американских активов набирает популярность на мировом рынке акций на фоне непредсказуемой политики администрации США, сообщает газета New York Times со ссылкой на инвесторов.
"Отток капитала из США обусловлен более фундаментальными причинами: опасениями по поводу безопасности американских рынков в условиях геополитических потрясений, угрозами в адрес центрального банка страны, растущим государственным долгом и беспокойством по поводу верховенства закона. Некоторые инвесторы также чувствуют себя дезориентированными из-за непоследовательной политики Белого дома", - говорится в сообщении.
При этом речь идет о хеджировании рисков, а не о полном отходе от американских активов. Издание отмечает, что одной из причин оттока стало падение стоимости доллара на 10 процентных пунктов за последний год по сравнению с евро, японской йеной и фунтом стерлингов.
Европейский индекс акций Stoxx 600 вырос почти на 30 процентных пунктов в долларовом выражении за последний год, что вдвое больше, чем рост индекса американских акций S&P 500. Однако в пересчете на соответствующие местные валюты динамика двух индексов была более схожей, заключает газета.
 
ЭкономикаРынокМировая экономикаСШАNew York Times
 
 
