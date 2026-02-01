https://1prime.ru/20260201/peregovory-867093508.html

"Проиграть войну": на Западе раскрыли неочевидную цель переговоров с Киевом

"Проиграть войну": на Западе раскрыли неочевидную цель переговоров с Киевом - 01.02.2026, ПРАЙМ

"Проиграть войну": на Западе раскрыли неочевидную цель переговоров с Киевом

Украина все больше осознает, что Запад больше не имеет четкого стратегического плана для ее поддержки, и это приближает Киев к готовности на территориальные... | 01.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-01T07:03+0300

2026-02-01T07:03+0300

2026-02-01T07:03+0300

киев

мировая экономика

украина

запад

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859822616_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_fa588cad9c36963c150b1f319316b290.jpg

МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Украина все больше осознает, что Запад больше не имеет четкого стратегического плана для ее поддержки, и это приближает Киев к готовности на территориальные уступки, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано."США стремятся переложить ответственность на европейцев, а европейцы не готовы к этому. <…> У европейцев на самом деле больше нет плана действий в отношении Украины. Все, чего они хотят, это немного затянуть конфликт, заставить украинцев повоевать еще просто так. <…> Так что, мне кажется, все больше людей понимают, что это конец пути. Поэтому меня бы не удивило, если бы сейчас со стороны Киева появилась готовность отказаться от донецких земель, потому что они все равно их потеряют. Либо путем переговоров, либо на поле боя", — рассказал ученый.По его словам, киевский режим не видит иных разумных вариантов. С увеличением давления со стороны России и продвижения переговорного процесса становится очевидным, что ситуация для Украины не улучшится."Цель западных лидеров — помочь Украине проиграть войну медленнее, но при этом потерять больше людей, больше территории и больше инфраструктуры. <…> Ситуация будет только ухудшаться", — подытожил Дизен.Ранее в Абу-Даби состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Переговоры проходили в закрытом формате, и стороны рассмотрели нерешенные аспекты американского мирного плана. Следующая встреча запланирована на 1 февраля и будет проводиться в двустороннем формате, хотя США могут присоединиться к участникам.

https://1prime.ru/20260131/zelenskiy-867082814.html

https://1prime.ru/20260130/peregovory-867034656.html

киев

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, мировая экономика, украина, запад, общество