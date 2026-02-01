Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Проиграть войну": на Западе раскрыли неочевидную цель переговоров с Киевом - 01.02.2026
"Проиграть войну": на Западе раскрыли неочевидную цель переговоров с Киевом
"Проиграть войну": на Западе раскрыли неочевидную цель переговоров с Киевом - 01.02.2026, ПРАЙМ
"Проиграть войну": на Западе раскрыли неочевидную цель переговоров с Киевом
Украина все больше осознает, что Запад больше не имеет четкого стратегического плана для ее поддержки, и это приближает Киев к готовности на территориальные... | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T07:03+0300
2026-02-01T07:03+0300
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Украина все больше осознает, что Запад больше не имеет четкого стратегического плана для ее поддержки, и это приближает Киев к готовности на территориальные уступки, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано."США стремятся переложить ответственность на европейцев, а европейцы не готовы к этому. &lt;…&gt; У европейцев на самом деле больше нет плана действий в отношении Украины. Все, чего они хотят, это немного затянуть конфликт, заставить украинцев повоевать еще просто так. &lt;…&gt; Так что, мне кажется, все больше людей понимают, что это конец пути. Поэтому меня бы не удивило, если бы сейчас со стороны Киева появилась готовность отказаться от донецких земель, потому что они все равно их потеряют. Либо путем переговоров, либо на поле боя", — рассказал ученый.По его словам, киевский режим не видит иных разумных вариантов. С увеличением давления со стороны России и продвижения переговорного процесса становится очевидным, что ситуация для Украины не улучшится."Цель западных лидеров — помочь Украине проиграть войну медленнее, но при этом потерять больше людей, больше территории и больше инфраструктуры. &lt;…&gt; Ситуация будет только ухудшаться", — подытожил Дизен.Ранее в Абу-Даби состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Переговоры проходили в закрытом формате, и стороны рассмотрели нерешенные аспекты американского мирного плана. Следующая встреча запланирована на 1 февраля и будет проводиться в двустороннем формате, хотя США могут присоединиться к участникам.
07:03 01.02.2026
 
"Проиграть войну": на Западе раскрыли неочевидную цель переговоров с Киевом

Профессор Дизен: Киев ежедневно приближается к моменту отказа от Донбасса

МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Украина все больше осознает, что Запад больше не имеет четкого стратегического плана для ее поддержки, и это приближает Киев к готовности на территориальные уступки, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
"США стремятся переложить ответственность на европейцев, а европейцы не готовы к этому. <…> У европейцев на самом деле больше нет плана действий в отношении Украины. Все, чего они хотят, это немного затянуть конфликт, заставить украинцев повоевать еще просто так. <…> Так что, мне кажется, все больше людей понимают, что это конец пути. Поэтому меня бы не удивило, если бы сейчас со стороны Киева появилась готовность отказаться от донецких земель, потому что они все равно их потеряют. Либо путем переговоров, либо на поле боя", — рассказал ученый.
По его словам, киевский режим не видит иных разумных вариантов. С увеличением давления со стороны России и продвижения переговорного процесса становится очевидным, что ситуация для Украины не улучшится.
"Цель западных лидеров — помочь Украине проиграть войну медленнее, но при этом потерять больше людей, больше территории и больше инфраструктуры. <…> Ситуация будет только ухудшаться", — подытожил Дизен.
Ранее в Абу-Даби состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Переговоры проходили в закрытом формате, и стороны рассмотрели нерешенные аспекты американского мирного плана. Следующая встреча запланирована на 1 февраля и будет проводиться в двустороннем формате, хотя США могут присоединиться к участникам.

По данным зарубежных СМИ, первоначально инициатива США включала передачу контроля над всем Донбассом Москве, признание и Донбасса, и Крыма российскими, замораживание линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности вооруженных сил Украины вдвое и запрет на размещение на ее территории иностранных войск и дальнобойного оружия.

