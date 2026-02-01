https://1prime.ru/20260201/poezda-867097177.html

В Мордовии несколько поездов задерживаются из-за снегопада

В Мордовии несколько поездов задерживаются из-за снегопада - 01.02.2026, ПРАЙМ

В Мордовии несколько поездов задерживаются из-за снегопада

Четыре поезда задерживаются в Мордовии из-за сильного снегопада, сообщает Куйбышевская железная дорога. | 01.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-01T12:15+0300

2026-02-01T12:15+0300

2026-02-01T13:13+0300

бизнес

москва

мордовия

челябинск

железнодорожное движение

железнодорожное сообщение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862474522_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85e3eb6fddeaf42b7db841fb0dfaba52.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 фев - ПРАЙМ. Четыре поезда задерживаются в Мордовии из-за сильного снегопада, сообщает Куйбышевская железная дорога. "Сегодня на участке Кустаревка - Рузаевка Куйбышевской железной дороги в связи с неблагоприятными погодными условиями было затруднено движение поездов. В результате этого в пути на настоящее время задержаны поезда: №132 Москва - Орск на три часа 32 минуты; №14 Москва - Челябинск на один час 25 минут; №94 Москва - Пенза на 49 минут; №348 Санкт-Петербург - Уфа на 27 минут", - говорится в сообщении.Отмечается, что Куйбышевская железная дорога принимает необходимые меры для сокращения опоздания задержанных поездов.

москва

мордовия

челябинск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, мордовия, челябинск, железнодорожное движение, железнодорожное сообщение