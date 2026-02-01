Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Мордовии несколько поездов задерживаются из-за снегопада - 01.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260201/poezda-867097177.html
В Мордовии несколько поездов задерживаются из-за снегопада
В Мордовии несколько поездов задерживаются из-за снегопада - 01.02.2026, ПРАЙМ
В Мордовии несколько поездов задерживаются из-за снегопада
Четыре поезда задерживаются в Мордовии из-за сильного снегопада, сообщает Куйбышевская железная дорога. | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T12:15+0300
2026-02-01T13:13+0300
бизнес
москва
мордовия
челябинск
железнодорожное движение
железнодорожное сообщение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862474522_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85e3eb6fddeaf42b7db841fb0dfaba52.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 фев - ПРАЙМ. Четыре поезда задерживаются в Мордовии из-за сильного снегопада, сообщает Куйбышевская железная дорога. &quot;Сегодня на участке Кустаревка - Рузаевка Куйбышевской железной дороги в связи с неблагоприятными погодными условиями было затруднено движение поездов. В результате этого в пути на настоящее время задержаны поезда: №132 Москва - Орск на три часа 32 минуты; №14 Москва - Челябинск на один час 25 минут; №94 Москва - Пенза на 49 минут; №348 Санкт-Петербург - Уфа на 27 минут&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что Куйбышевская железная дорога принимает необходимые меры для сокращения опоздания задержанных поездов.
москва
мордовия
челябинск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862474522_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f399b23f63c405e90adaa7fc7f969310.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва, мордовия, челябинск, железнодорожное движение, железнодорожное сообщение
Бизнес, МОСКВА, МОРДОВИЯ, Челябинск, железнодорожное движение, Железнодорожное сообщение
12:15 01.02.2026 (обновлено: 13:13 01.02.2026)
 
В Мордовии несколько поездов задерживаются из-за снегопада

В Мордовии четыре поезда задерживаются из-за сильного снегопада

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПоезда дальнего следования
Поезда дальнего следования - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
Поезда дальнего следования. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 фев - ПРАЙМ. Четыре поезда задерживаются в Мордовии из-за сильного снегопада, сообщает Куйбышевская железная дорога.

"Сегодня на участке Кустаревка - Рузаевка Куйбышевской железной дороги в связи с неблагоприятными погодными условиями было затруднено движение поездов. В результате этого в пути на настоящее время задержаны поезда: №132 Москва - Орск на три часа 32 минуты; №14 Москва - Челябинск на один час 25 минут; №94 Москва - Пенза на 49 минут; №348 Санкт-Петербург - Уфа на 27 минут", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Куйбышевская железная дорога принимает необходимые меры для сокращения опоздания задержанных поездов.
 
БизнесМОСКВАМОРДОВИЯЧелябинскжелезнодорожное движениеЖелезнодорожное сообщение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала