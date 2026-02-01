https://1prime.ru/20260201/poezda-867097177.html
В Мордовии несколько поездов задерживаются из-за снегопада
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 фев - ПРАЙМ. Четыре поезда задерживаются в Мордовии из-за сильного снегопада, сообщает Куйбышевская железная дорога. "Сегодня на участке Кустаревка - Рузаевка Куйбышевской железной дороги в связи с неблагоприятными погодными условиями было затруднено движение поездов. В результате этого в пути на настоящее время задержаны поезда: №132 Москва - Орск на три часа 32 минуты; №14 Москва - Челябинск на один час 25 минут; №94 Москва - Пенза на 49 минут; №348 Санкт-Петербург - Уфа на 27 минут", - говорится в сообщении.Отмечается, что Куйбышевская железная дорога принимает необходимые меры для сокращения опоздания задержанных поездов.
