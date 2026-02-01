https://1prime.ru/20260201/poezda-867097960.html
На Горьковской железной дороге задержали шесть поездов из-за снегопада
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 фев - ПРАЙМ. Шесть поездов задержали на полтора-два часа на Горьковской железной дороге из-за сильного снегопада, они уже прибыли в места назначения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГЖД. "Первого февраля на Горьковской железной дороге в связи с неблагоприятными погодными условиями было затруднено движение поездов. В результате этого в пути были задержаны шесть поездов", - рассказали в пресс-службе Горьковской железной дороги. Так, поезд №57 Йошкар-Ола - Москва задержали на 1 час 48 минут, поезд № 71 Чебоксары - Москва - на 2 часа 32 минуты, поезд № 25 Ижевск - Москва - на 1 час 42 минуты, поезд № 128 Москва - Казань - на 2 часа 40 минут, поезд № 129 Казань - Москва - на 1 час 11 минут, поезд № 111 Круглое Поле - Москва - на 1 час 55 минут. В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время поезда уже прибыли на конечную станцию.
