Пособие при рождении или усыновлении ребенка с 1 февраля вырастет на 5,6% - 01.02.2026
Пособие при рождении или усыновлении ребенка с 1 февраля вырастет на 5,6%
2026-02-01T00:21+0300
2026-02-01T00:21+0300
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Пособие при рождении или усыновлении ребенка с 1 февраля вырастет на 5,6%, почти до 29 тысяч рублей, следует из постановления правительства РФ "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году". Согласно документу, пособие при рождении или усыновлении ребенка после соответствующих изменений вырастет на 5,6%. Так, его размер увеличится до 28 773 рублей. Кроме того, 1 февраля также будет повышено пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, максимальная сумма составит 83 тысячи рублей. А беременная жена военнослужащего, проходящего службу по призыву, будет получать 45 тысяч рублей в месяц.
Общество , Экономика, РФ
00:21 01.02.2026
 
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Пособие при рождении или усыновлении ребенка с 1 февраля вырастет на 5,6%, почти до 29 тысяч рублей, следует из постановления правительства РФ "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году".
Согласно документу, пособие при рождении или усыновлении ребенка после соответствующих изменений вырастет на 5,6%. Так, его размер увеличится до 28 773 рублей.
Кроме того, 1 февраля также будет повышено пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, максимальная сумма составит 83 тысячи рублей. А беременная жена военнослужащего, проходящего службу по призыву, будет получать 45 тысяч рублей в месяц.
 
Заголовок открываемого материала