МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Странам Запада, где власть принадлежит олигархам, стоит обратить внимание на пример президента России Владимира Путина, который добился от бизнес-элиты соблюдения установленных законов и норм, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал политолог Алекс Крайнер."Люди, идущие голосовать, хотят процветания, высокого уровня жизни, мира и безопасности. Но почему-то они постоянно получают череду экономических и финансовых кризисов, репрессии, цензуру, неуверенность, ухудшение уровня жизни, разрушающуюся инфраструктуру и бесконечные войны за рубежом. &lt;…&gt; Тем не менее СМИ продолжают продвигать демократию как одну из высших ценностей и идеалов, к которым мы должны стремиться. &lt;…&gt; Но большинством западных стран на деле управляет олигархия, которая совершенно не несет ответственности", — заявил он.По мнению политолога, западные страны могли бы взять на вооружение российские способы борьбы с олигархическим влиянием."Есть наглядная модель, как обращаться с олигархиями — Россия, которая в 1990-е была одним из лучших примеров, что происходит, когда у власти находится неограниченная олигархия. В 2000 году к власти пришел Владимир Путин. &lt;…&gt; Он собрал всех олигархов и установил правила, сказав: "...Продолжайте управлять своими бизнесами, продолжайте получать прибыль, но вы должны правильно платить налоги, хорошо относиться к своим сотрудникам". &lt;…&gt; У страны есть правительство, есть парламент — и олигархи не диктуют политику. &lt;…&gt; И мы стали свидетелями впечатляющего экономического возрождения России", — пояснил политолог.Ранее Путин отмечал, что после 1990-х годов одной из приоритетных задач, стоявших перед Россией, было восстановление экономики и оборонно-промышленного комплекса. Глава государства подчеркнул, что многое в этом плане удалось сделать.
01:18 01.02.2026
 
"Вы должны". На Западе призвали учиться у Путина

Политолог Крайнер: Западу следует поучиться у Путина методам борьбы с олигархией

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к мемориалу "Рубежный камень"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к мемориалу Рубежный камень - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Странам Запада, где власть принадлежит олигархам, стоит обратить внимание на пример президента России Владимира Путина, который добился от бизнес-элиты соблюдения установленных законов и норм, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал политолог Алекс Крайнер.
"Люди, идущие голосовать, хотят процветания, высокого уровня жизни, мира и безопасности. Но почему-то они постоянно получают череду экономических и финансовых кризисов, репрессии, цензуру, неуверенность, ухудшение уровня жизни, разрушающуюся инфраструктуру и бесконечные войны за рубежом. <…> Тем не менее СМИ продолжают продвигать демократию как одну из высших ценностей и идеалов, к которым мы должны стремиться. <…> Но большинством западных стран на деле управляет олигархия, которая совершенно не несет ответственности", — заявил он.
По мнению политолога, западные страны могли бы взять на вооружение российские способы борьбы с олигархическим влиянием.
"Есть наглядная модель, как обращаться с олигархиями — Россия, которая в 1990-е была одним из лучших примеров, что происходит, когда у власти находится неограниченная олигархия. В 2000 году к власти пришел Владимир Путин. <…> Он собрал всех олигархов и установил правила, сказав: "...Продолжайте управлять своими бизнесами, продолжайте получать прибыль, но вы должны правильно платить налоги, хорошо относиться к своим сотрудникам". <…> У страны есть правительство, есть парламент — и олигархи не диктуют политику. <…> И мы стали свидетелями впечатляющего экономического возрождения России", — пояснил политолог.
Ранее Путин отмечал, что после 1990-х годов одной из приоритетных задач, стоявших перед Россией, было восстановление экономики и оборонно-промышленного комплекса. Глава государства подчеркнул, что многое в этом плане удалось сделать.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Новый выпад Каллас в адрес Путина вызвал изумление на Западе
24 января, 11:38
 
ПолитикаРОССИЯЗАПАДВладимир Путин
 
 
