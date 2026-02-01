Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин проведет совещания по отдельным отраслям экономики - 01.02.2026
2026-02-01T13:30+0300
2026-02-01T13:49+0300
экономика
россия
рф
владимир путин
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе проведет совещания по отдельным отраслям экономики, обсудит вопросы единства народов Российской Федерации, также у главы государства запланированы международные контакты, сообщили на телеканале "Россия 1". &quot;Президент РФ проведет совещания по отдельным отраслям экономики, а также обсудит вопросы единства народов России&quot;, - рассказали в программе &quot;Москва. Кремль. Путин&quot; на канале &quot;Россия 1&quot;, данные привел Telegram-канал &quot;Вести&quot;.Кроме того, на следующей неделе у российского лидера запланированы международные контакты, добавляется в программе "Москва. Кремль. Путин".
россия, рф, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
13:30 01.02.2026 (обновлено: 13:49 01.02.2026)
 
Путин проведет совещания по отдельным отраслям экономики

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе проведет совещания по отдельным отраслям экономики, обсудит вопросы единства народов Российской Федерации, также у главы государства запланированы международные контакты, сообщили на телеканале "Россия 1".

"Президент РФ проведет совещания по отдельным отраслям экономики, а также обсудит вопросы единства народов России", - рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", данные привел Telegram-канал "Вести".

Кроме того, на следующей неделе у российского лидера запланированы международные контакты, добавляется в программе "Москва. Кремль. Путин".
 
