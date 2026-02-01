https://1prime.ru/20260201/putin-867097671.html
Путин проведет совещания по отдельным отраслям экономики
2026-02-01T13:30+0300
2026-02-01T13:30+0300
2026-02-01T13:49+0300
экономика
россия
рф
владимир путин
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе проведет совещания по отдельным отраслям экономики, обсудит вопросы единства народов Российской Федерации, также у главы государства запланированы международные контакты, сообщили на телеканале "Россия 1". "Президент РФ проведет совещания по отдельным отраслям экономики, а также обсудит вопросы единства народов России", - рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", данные привел Telegram-канал "Вести".Кроме того, на следующей неделе у российского лидера запланированы международные контакты, добавляется в программе "Москва. Кремль. Путин".
рф
2026
россия, рф, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
