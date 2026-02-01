https://1prime.ru/20260201/razmer-867088610.html
Максимальный размер пособия по безработице проиндексируют 1 февраля
01.02.2026
Максимальный размер пособия по безработице проиндексируют 1 февраля
Максимальный размер пособия по безработице 1 февраля проиндексируют до 15 886 рублей, следует из постановления правительства РФ "Об утверждении коэффициента... | 01.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Максимальный размер пособия по безработице 1 февраля проиндексируют до 15 886 рублей, следует из постановления правительства РФ "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году".
Согласно документу, пособие по безработице после соответствующих изменений вырастет на 5,6%. Так, его размер увеличится до 15 886 рублей.
Кроме того, максимальный размер выплаты из-за травмы на производстве также возрастет и составит 503 тысячи рублей. А максимальный размер единовременной выплаты проиндексируют до 163,6 тысяч рублей. Пособие при утрате трудоспособности из-за травмы или профессионального заболевания составит 125,8 тысяч рублей в месяц.
