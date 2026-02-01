https://1prime.ru/20260201/razmer-867088610.html

Максимальный размер пособия по безработице проиндексируют 1 февраля

2026-02-01T00:21+0300

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Максимальный размер пособия по безработице 1 февраля проиндексируют до 15 886 рублей, следует из постановления правительства РФ "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году". Согласно документу, пособие по безработице после соответствующих изменений вырастет на 5,6%. Так, его размер увеличится до 15 886 рублей. Кроме того, максимальный размер выплаты из-за травмы на производстве также возрастет и составит 503 тысячи рублей. А максимальный размер единовременной выплаты проиндексируют до 163,6 тысяч рублей. Пособие при утрате трудоспособности из-за травмы или профессионального заболевания составит 125,8 тысяч рублей в месяц.

