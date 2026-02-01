Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Размер маткапитала на первого ребенка с 1 февраля вырастет на 5,6% - 01.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260201/razmer-867088672.html
Размер маткапитала на первого ребенка с 1 февраля вырастет на 5,6%
Размер маткапитала на первого ребенка с 1 февраля вырастет на 5,6% - 01.02.2026, ПРАЙМ
Размер маткапитала на первого ребенка с 1 февраля вырастет на 5,6%
Размер материнского капитала на первого ребенка после индексации с 1 февраля вырастет на 5,6%, почти до 730 тысяч рублей, следует из постановления правительства | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T00:21+0300
2026-02-01T00:21+0300
экономика
россия
рф
антон котяков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867088672.jpg?1769894498
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Размер материнского капитала на первого ребенка после индексации с 1 февраля вырастет на 5,6%, почти до 730 тысяч рублей, следует из постановления правительства РФ "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году". Согласно документу, маткапитал после соответствующих изменений вырастет на 5,6%. Так, его размер увеличится до 728 921,9 рублей. Пресс-служба Минтруда РФ отмечала, что материнский капитал на второго ребенка составит 234 321,23 рубля для семей, ранее получавших выплату на первого ребенка. Если же семья не получала выплату, она сможет получить сертификат в размере 963 тысячи рублей. Глава ведомства Антон Котяков ранее сообщал, что средствами материнского капитала в 2026 году воспользуются 1,7 миллиона семей. Он отмечал, что в бюджете на данные цели предусмотрено почти 567 миллиардов рублей, что на 30 миллиардов больше, чем в прошлом году.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, антон котяков
Экономика, РОССИЯ, РФ, Антон Котяков
00:21 01.02.2026
 
Размер маткапитала на первого ребенка с 1 февраля вырастет на 5,6%

Размер маткапитала на первого ребенка после индексации с 1 февраля вырастет на 5,6%

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Размер материнского капитала на первого ребенка после индексации с 1 февраля вырастет на 5,6%, почти до 730 тысяч рублей, следует из постановления правительства РФ "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году".
Согласно документу, маткапитал после соответствующих изменений вырастет на 5,6%. Так, его размер увеличится до 728 921,9 рублей.
Пресс-служба Минтруда РФ отмечала, что материнский капитал на второго ребенка составит 234 321,23 рубля для семей, ранее получавших выплату на первого ребенка. Если же семья не получала выплату, она сможет получить сертификат в размере 963 тысячи рублей.
Глава ведомства Антон Котяков ранее сообщал, что средствами материнского капитала в 2026 году воспользуются 1,7 миллиона семей. Он отмечал, что в бюджете на данные цели предусмотрено почти 567 миллиардов рублей, что на 30 миллиардов больше, чем в прошлом году.
 
ЭкономикаРОССИЯРФАнтон Котяков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала