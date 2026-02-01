Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы регионы с наименьшими продажами игристого вина - 01.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260201/regiony-867091009.html
Названы регионы с наименьшими продажами игристого вина
Названы регионы с наименьшими продажами игристого вина - 01.02.2026, ПРАЙМ
Названы регионы с наименьшими продажами игристого вина
Наименьшая доля игристого в общих продажах алкоголя по региону в 2025 году отмечена в Ингушетии, далее идут Бурятия, Калмыкия, Забайкальский край и Чечня, а в... | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T04:46+0300
2026-02-01T04:46+0300
бизнес
экономика
россия
ингушетия
чечня
бурятия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867091009.jpg?1769910395
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Наименьшая доля игристого в общих продажах алкоголя по региону в 2025 году отмечена в Ингушетии, далее идут Бурятия, Калмыкия, Забайкальский край и Чечня, а в декалитрах реже всего такое вино покупали жители Чечни, Ингушетии, Чукотского и Ненецкого автономных округов, следует из данных статистики, с которой ознакомилось РИА Новости. По данным Росалкогольтабакконтроля, продажи игристых вин в целом по России уменьшились в 2025 году на 3,2% - до 22,771 миллиона декалитров. В частности в Ингушетии доля игристого составляет всего чуть больше 1%, там продали около 300 декалитров напитка. В Бурятии доля вина достигла 3,8% при его продажах в 36,1 тысячи декалитров. Далее идет Калмыкия, там доля игристого была на уровне 4%, а реализация - 7,7 тысячи декалитров. На четвертом месте находится Забайкальский край с долей напитка 4,2% при продажах в 50,7 миллиона декалитров. Замыкает пятерку регионов Чечня - почти 5% и всего 61 декалитр реализованного вина. Согласно статистике в топ-5 регионом с самыми маленькими продажами в декалитрах игристого вошли Чечня (61 декалитр), Ингушетия (314 декалитров), Чукотский (6,7 тысячи декалитров) и Ненецкий (7,2 тысячи декалитров) автономные округа. Доля игристого вина представлена в соотношении с общим объемом продаж алкогольной продукции в конкретном регионе без учета пива, сидра, пуаре и медовухи.
ингушетия
чечня
бурятия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, ингушетия, чечня, бурятия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Ингушетия, ЧЕЧНЯ, Бурятия
04:46 01.02.2026
 
Названы регионы с наименьшими продажами игристого вина

Наименьшая доля игристого в общих продажах алкоголя в 2025 году отмечена в Ингушетии

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Наименьшая доля игристого в общих продажах алкоголя по региону в 2025 году отмечена в Ингушетии, далее идут Бурятия, Калмыкия, Забайкальский край и Чечня, а в декалитрах реже всего такое вино покупали жители Чечни, Ингушетии, Чукотского и Ненецкого автономных округов, следует из данных статистики, с которой ознакомилось РИА Новости.
По данным Росалкогольтабакконтроля, продажи игристых вин в целом по России уменьшились в 2025 году на 3,2% - до 22,771 миллиона декалитров.
В частности в Ингушетии доля игристого составляет всего чуть больше 1%, там продали около 300 декалитров напитка. В Бурятии доля вина достигла 3,8% при его продажах в 36,1 тысячи декалитров. Далее идет Калмыкия, там доля игристого была на уровне 4%, а реализация - 7,7 тысячи декалитров.
На четвертом месте находится Забайкальский край с долей напитка 4,2% при продажах в 50,7 миллиона декалитров. Замыкает пятерку регионов Чечня - почти 5% и всего 61 декалитр реализованного вина.
Согласно статистике в топ-5 регионом с самыми маленькими продажами в декалитрах игристого вошли Чечня (61 декалитр), Ингушетия (314 декалитров), Чукотский (6,7 тысячи декалитров) и Ненецкий (7,2 тысячи декалитров) автономные округа.
Доля игристого вина представлена в соотношении с общим объемом продаж алкогольной продукции в конкретном регионе без учета пива, сидра, пуаре и медовухи.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯИнгушетияЧЕЧНЯБурятия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала