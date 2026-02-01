https://1prime.ru/20260201/regiony-867091009.html
Названы регионы с наименьшими продажами игристого вина
Названы регионы с наименьшими продажами игристого вина
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Наименьшая доля игристого в общих продажах алкоголя по региону в 2025 году отмечена в Ингушетии, далее идут Бурятия, Калмыкия, Забайкальский край и Чечня, а в декалитрах реже всего такое вино покупали жители Чечни, Ингушетии, Чукотского и Ненецкого автономных округов, следует из данных статистики, с которой ознакомилось РИА Новости.
По данным Росалкогольтабакконтроля, продажи игристых вин в целом по России уменьшились в 2025 году на 3,2% - до 22,771 миллиона декалитров.
В частности в Ингушетии доля игристого составляет всего чуть больше 1%, там продали около 300 декалитров напитка. В Бурятии доля вина достигла 3,8% при его продажах в 36,1 тысячи декалитров. Далее идет Калмыкия, там доля игристого была на уровне 4%, а реализация - 7,7 тысячи декалитров.
На четвертом месте находится Забайкальский край с долей напитка 4,2% при продажах в 50,7 миллиона декалитров. Замыкает пятерку регионов Чечня - почти 5% и всего 61 декалитр реализованного вина.
Согласно статистике в топ-5 регионом с самыми маленькими продажами в декалитрах игристого вошли Чечня (61 декалитр), Ингушетия (314 декалитров), Чукотский (6,7 тысячи декалитров) и Ненецкий (7,2 тысячи декалитров) автономные округа.
Доля игристого вина представлена в соотношении с общим объемом продаж алкогольной продукции в конкретном регионе без учета пива, сидра, пуаре и медовухи.
