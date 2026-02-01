https://1prime.ru/20260201/rossija-867088047.html

В России с 1 февраля изменяются правила выдачи семейной ипотеки

2026-02-01T00:15+0300

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Правила выдачи семейной ипотеки изменяются для россиян с 1 февраля, в число главных нововведений входят запрет на оформление отдельных льготных кредитов на каждого из супругов и отказ от донорской ипотеки. "С 1 февраля 2026 года вводится правило "одна семья – одна льготная ипотека". Теперь при заключении ипотечного договора супруги автоматически станут созаемщиками. Это ограничит возможность получения нескольких льготных кредитов одной семьей. Новое правило не затронет семьи, где один из супругов – иностранный гражданин", – прокомментировали РИА Недвижимость в консультационном центре "Дом.РФ", добавив, что нововведения не распространяются на ипотеку, оформленную до 1 февраля. Если же договор подписывается с 1 февраля, то, как пояснили в госкомпании, будут применяться новые условия, даже если заявка была подана в январе. Руководитель направления экспертной аналитики "Банки.ру" Инна Солдатенкова добавила, что обязанность по погашению кредита в рамках семейной ипотеки ложится на обоих супругов, причем в случае развода созаемщики могут договориться разделить сумму пополам или переоформить ипотеку на одного. При использовании льготной ипотеки взять ее снова не получится, также уточнила она. "Данное условие предусмотрено, чтобы семейная льгота стала более адресной и помогала тем, кто действительно нуждается в жилье, а не стремится воспользоваться ею для получения прибыли. Однако оформить вторую ипотеку на семью все же будет возможно, если первый кредит погашен и родился еще один ребенок, но выполняться должны оба условия", – подчеркнула Солдатенкова. По словам начальника аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олега Абелева, в 2025 году большая доля выдачи семейной ипотеки, до трети в отдельных банках, приходилась на вторые льготные кредиты в семьях. В 2026 году он ожидает падения количества семейных кредитов на 20-30% и объема выданных средств на 30-40%. Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов оценивает возможное снижение количества выдач семейной ипотеки в этом году в 10-12%. Также теперь не удастся воспользоваться донорской ипотекой. До этого программа допускала участие в сделке так называемого донора в лице родителя и любого другого родственника ребенка, рожденного в 2018 году и после. Этот человек выступал созаемщиком для тех, кто не имеет льгот, например супружеской пары без детей. Однако теперь по решению Минфина участие третьих лиц в ипотечных сделках будет невозможным, кроме ситуаций, когда у семьи с детьми недостаточно дохода для оформления ипотеки. В этом случае созаемщика, готового оказать материальную поддержку, привлечь разрешено. Изменения коснутся и рефинансирования комбо-ипотеки. Если раньше весь кредит переоформлялся по рыночным условиям, то теперь заемщики смогут пересмотреть только рыночную часть ипотеки, а льготная ставка по ее семейной части сохранится. По оценке Абелева, данной возможностью воспользуются примерно 50-100 тысяч россиян. Это те заемщики, которые, по его словам, оформляли кредит в переходный период с апреля по июнь 2023 года и оказались тогда в наименее выгодных условиях. "Этот комбо-кредит, по сути, точечная социальная мера для узкой группы людей, которые оказались в ловушке между двумя версиями госпрограммы. И цель - дать этим заемщикам возможность консолидировать свои старые ручные комбо-кредиты в новый стандартный продукт", - добавил он. Одновременно большое число внесенных изменений может повлечь за собой и бюрократизацию процесса получения кредита по такой программе, прогнозирует аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина. "А учитывая, что доля семейной ипотеки в общем объеме выданных ипотечных кредитов составляла порядка 70% в прошлом году, тормозиться будет весь ипотечный рынок", – ожидает она. Семейная ипотека позволяет оформить или рефинансировать уже действующий жилищный кредит по льготной ставке до 6% годовых. Программой могут воспользоваться семьи с ребенком в возрасте до шести лет включительно, двумя и более несовершеннолетними детьми, ребенком с инвалидностью. Первоначальный взнос - от 20%, максимальный размер кредита – 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 6 миллионов рублей – для остальных регионов. Также по семейной ипотеке можно приобрести вторичное жилье в городах с малым объемом жилищного строительства. В настоящее время в список таких населенных пунктов входит 891 город в 83 регионах России.

2026

