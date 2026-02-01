Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России изменились правила предоставления семейной ипотеки - 01.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260201/rossija-867088426.html
В России изменились правила предоставления семейной ипотеки
В России изменились правила предоставления семейной ипотеки - 01.02.2026, ПРАЙМ
В России изменились правила предоставления семейной ипотеки
Правила предоставления семейной ипотеки изменились в России - теперь на семью нельзя оформить два льготных кредита, и супруги должны обязательно выступать... | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T00:21+0300
2026-02-01T00:21+0300
00:21 01.02.2026
 
В России изменились правила предоставления семейной ипотеки

С 1 февраля в России изменились правила предоставления семейной ипотеки

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Правила предоставления семейной ипотеки изменились в России - теперь на семью нельзя оформить два льготных кредита, и супруги должны обязательно выступать созаемщиками, соответствующие правила вступили в силу с 1 февраля.
При этом, согласно решению министерства финансов о порядке предоставления субсидий, у супругов сохраняется возможность привлечь третьих лиц, если дохода не хватает для получения кредита по программе.
Кроме того, с 1 февраля россияне, взявшие комбинированный кредит по льготным семейной, дальневосточной и арктической ипотекам, смогут рефинансировать ставку по его рыночной части, размер снижения будет зависеть от условий по рыночным программам банка.
 
Чаты
Заголовок открываемого материала