https://1prime.ru/20260201/rossija-867088426.html
В России изменились правила предоставления семейной ипотеки
В России изменились правила предоставления семейной ипотеки - 01.02.2026, ПРАЙМ
В России изменились правила предоставления семейной ипотеки
Правила предоставления семейной ипотеки изменились в России - теперь на семью нельзя оформить два льготных кредита, и супруги должны обязательно выступать... | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T00:21+0300
2026-02-01T00:21+0300
2026-02-01T00:21+0300
бизнес
недвижимость
банки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867088426.jpg?1769894486
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Правила предоставления семейной ипотеки изменились в России - теперь на семью нельзя оформить два льготных кредита, и супруги должны обязательно выступать созаемщиками, соответствующие правила вступили в силу с 1 февраля.
При этом, согласно решению министерства финансов о порядке предоставления субсидий, у супругов сохраняется возможность привлечь третьих лиц, если дохода не хватает для получения кредита по программе.
Кроме того, с 1 февраля россияне, взявшие комбинированный кредит по льготным семейной, дальневосточной и арктической ипотекам, смогут рефинансировать ставку по его рыночной части, размер снижения будет зависеть от условий по рыночным программам банка.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, недвижимость, банки
Бизнес, Недвижимость, Банки
В России изменились правила предоставления семейной ипотеки
С 1 февраля в России изменились правила предоставления семейной ипотеки
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Правила предоставления семейной ипотеки изменились в России - теперь на семью нельзя оформить два льготных кредита, и супруги должны обязательно выступать созаемщиками, соответствующие правила вступили в силу с 1 февраля.
При этом, согласно решению министерства финансов о порядке предоставления субсидий, у супругов сохраняется возможность привлечь третьих лиц, если дохода не хватает для получения кредита по программе.
Кроме того, с 1 февраля россияне, взявшие комбинированный кредит по льготным семейной, дальневосточной и арктической ипотекам, смогут рефинансировать ставку по его рыночной части, размер снижения будет зависеть от условий по рыночным программам банка.