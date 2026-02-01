https://1prime.ru/20260201/rossija-867088780.html

Переговоры России и Украины по мирному урегулированию на Украине

01.02.2026, ПРАЙМ

Переговоры России и Украины по мирному урегулированию на Украине

Новый раунд переговоров по мирному урегулированию украинского кризиса пройдет в Абу-Даби в воскресенье. | 01.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Новый раунд переговоров по мирному урегулированию украинского кризиса пройдет в Абу-Даби в воскресенье. Ниже приводится справочная информация о переговорах России и Украины по мирному урегулированию. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине начались в конце февраля 2022 года. Они проходили на территории Белоруссии (28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Бресте), однако существенных результатов стороны не достигли. 29 марта 2022 года в Стамбуле прошли очные переговоры между Россией и Украиной. Киев представляла делегация во главе с лидером парламентской фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давидом Арахамией. Главой российской делегации стал помощник президента Владимир Мединский. По итогам переговоров стороны выработали предварительные условия и принципы прекращения огня и последующего мирного урегулирования. В пакет соглашений входил нейтральный статус Украины: отказ от вступления в НАТО, размещения иностранного контингента на своей территории, разработки ядерного вооружения, проведение военных учений только с согласия стран-гарантов. Взамен Киев рассчитывал на международные гарантии безопасности "по аналогии с пятой статьей НАТО" (за исключением территорий Крыма, ДНР и ЛНР). Планировалось, что гарантами соглашений выступят постоянные члены Совета Безопасности ООН (Франция, Великобритания, США и Китай), а также Германия, Израиль, Италия, Канада, Польша и Турция. На момент переговоров Россия пообещала сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Украина зафиксировала, что не попытается решить вопрос Крыма военным путем в течение 15 лет и проведет переговоры о статусе полуострова с Россией. Вместе с тем киевские переговорщики подтвердили стремление их страны вступить в ЕС. Однако все достигнутые договоренности потерпели крах из-за действий Киева и поддерживающих его западных стран. В апреле 2022 года газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что во время очной встречи с Владимиром Зеленским в Киеве тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил опасения, что западные страны "чрезмерно стремятся" к заключению мирного соглашения между Москвой и Киевом. В апреле того же года президент России Владимир Путин заявил, что Киев "отошел" от договоренностей в Стамбуле, а вместо продолжения договорного процесса стороны столкнулись с "провокацией в Буче". В ноябре 2023 года Давид Арахамия в интервью "1+1" подтвердил, что отказаться от переговоров с Россией посоветовал Борис Джонсон. В феврале 2024 года, во время интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, президент России Владимир Путин также возложил ответственность за срыв мирных переговоров в Стамбуле на Бориса Джонсона и назвал это нелепым и печальным фактом. 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области подписали соглашения о вхождении этих территорий в состав России. В этот же день Зеленский заявил, что отказывается от переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Киев готов к переговорам, но с другим президентом России. 4 октября 2022 года Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Согласно этому документу, Киев констатирует невозможным ведение переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. В августе 2023 года Верховная рада приняла постановление, которым исключила любые территориальные уступки ради прекращения конфликта. Отказавшись от переговоров с Россией, Украина заключила двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Великобританией, Германией, Данией, Испанией, Италией, Францией, Японией, Латвией, Канадой и др. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия выступает за мирное разрешение ситуации, но с учетом сложившихся реалий и устранения первопричин конфликта. В июне 2024 года Владимир Путин назвал условия для переговоров с Украиной: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Также, по словам российского лидера, Запад в рамках мирного урегулирования должен снять с России все санкции. При этом российский лидер заявил, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Украинская сторона инициативу Владимира Путина отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". Российский лидер также неоднократно отмечал, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. 11 мая 2025 года президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. В ответ Зеленский стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он заявил, что Москва с 12 мая должна согласиться на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции 15 мая. Позже он заявил, что на переговоры с РФ в Стамбул направлена украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. 16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной. Встреча продлилась почти два часа, российские переговорщики рассматривали эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине. По итогам переговоров в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 (в итоге прошедший с 23 по 25 мая) с Украиной. Киев запросил встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. По итогам встречи Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня. Владимир Мединский сообщил, что российская делегация удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной и готова продолжать переговоры с Украиной. 2 июня 2025 года состоялся второй раунд переговоров между делегациями России и Украины, который продолжался чуть больше часа. Состав российской делегации был тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию снова возглавил министр обороны Рустем Умеров. Стороны договорились о самом масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые, а также бойцы в возрасте до 25 лет будут обменяны по принципу "всех на всех", общий потолок обмена составит не менее 1000 человек, но может и превысить его. Москва и Киев договорились создать постоянные медицинские комиссии, чтобы без политических решений регулярно обмениваться тяжелоранеными пленными. Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы командиры могли забрать тела своих солдат. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Россия также заявила, что в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших (по данным на середину июня, было передано 6 060 тел, со стороны Украины было получено 78 погибших военнослужащих Вооруженных сил России; при этом МО РФ сообщало в середине июня, что готово передать в руки Киева еще более 2 200 погибших военнослужащих ВСУ). Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию украинского кризиса. Российский проект меморандума состоит из двух частей. Первая часть касается вопроса достижения настоящего долгосрочного мира. Вторая часть российского меморандума – о шагах для полноценного прекращения огня – предусматривает вариативность и несколько путей достижения цели. Украина в свою очередь настаивает на отсутствии ограничений для вооружения ВСУ, отсутствии международного признания освобожденных территорий в составе России и требует выплаты репараций. Третий раунд переговоров России и Украины прошел 23 июля 2025 года в Стамбуле, он продлился около часа. Москва предложила создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу. Стороны договорились продолжить обмен военнопленными и телами погибших. Также прозвучали предложения о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов. С Украиной обсуждался вопрос возвращения гражданских, перемещенных в результате ведения боевых действий. Россия заявила о готовности обменять удерживаемых Украиной жителей Курской области на пленных военных и другие категории лиц. Россия также поставила перед Киевом вопрос о возвращении детей, вывезенных с российской территории на Украину, и передала список российских детей, находящихся на Украине и в странах ЕС. Российская делегация также донесла до украинской позицию, что встреча президента России Владимира Путина и Зеленского должна быть соответствующим образом подготовлена. Для встречи нужно проработать условия соглашения и понять, что на ней обсуждать. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что встреча Путина и Зеленского должна "поставить точку" в конфликте. Мединский выразил надежду на оперативные контакты с украинской стороной не только на уровне делегаций, но и на уровне рабочих групп. Директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил РИА Новости, что в ноябре 2025 года МИД Украины сообщил о приостановке переговоров в Стамбуле якобы из-за отсутствия "ощутимого прогресса". По словам дипломата, озвученная причина приостановки переговоров является надуманной, поскольку именно Киев с июля 2025 года так и не ответил на предложения Москвы по двустороннему центру мониторинга и контроля режима прекращения огня, трем рабочим группам и не отреагировал на готовность РФ повысить уровень делегаций. В конце ноября в Абу-Даби (ОАЭ) состоялась встреча представителей спецслужб РФ и Украины. С российской стороны на ней присутствовал один из руководителей ФСБ России. Подробности встречи не сообщались. 23-24 января 2025 года в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби прошли переговоры делегаций России, США и Украины. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков. Киев представлял секретарь СНБО Рустем Умеров и глава офиса Зеленского Кирилл Буданов. В американскую делегацию вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Кроме того, с американской стороны присутствовали старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум, министр армии Дэниел Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. Двухдневная встреча прошла в закрытом режиме в разных форматах обмена мнениями. Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали: без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже (Аляска, США, где состоялись переговоры президентов России и США), рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле положительно оценивают переговоры в Абу-Даби. При этом Москва не будет публично обсуждать темы, затронутые на этих встречах. В Белом доме после трехсторонней встречи заявили, что процесс по урегулированию на Украине находится в отличном состоянии. Зеленский в свою очередь заявил, у Москвы и Киева разные позиции на переговорах, однако американская сторона хочет найти решение, которое устроило бы всех. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил, что Россия, США и Украина договорились продолжить переговоры в Абу-Даби.

