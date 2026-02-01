https://1prime.ru/20260201/rossija-867091104.html

Стали известны самые кассовые фильмы в России за январь

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Самой кассовой картиной в российских кинотеатрах за первый месяц 2026 года стал фильм-чемпион отечественного проката "Чебурашка 2", выяснило РИА Новости. "Сборы (с 1 января по 31 января 2026 года): 5 812 353 962 рублей", - следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, с которыми ознакомилось агентство. Вторая часть любимой россиянами истории про ушастого триумфатора собрала в кинотеатрах за январь более 11 миллионов человек. В топ-20 самых кассовых фильмов, кроме лидера и двух других собравших каждый более двух миллиардов рублей новогодних премьер - фильмов "Буратино" и "Простоквашино", попал и голливудский релиз: фильм "Горничная" с Сидни Суинни и Амандой Сейфрид заработал более 770 миллионов рублей. Из зарубежных кинолент популярностью в январе у россиян пользуется и фильм-номинант на премию "Оскар" с Тимоти Шаламе в главной роли - "Марти Великолепный", а также хоррор "Возвращение в Сайлент-Хилл". Стартовавшие в прокате в конце декабря новогодняя комедия "Елки 12" и мультфильм "Три богатыря и свет клином" достигли за праздники сборов более 700 и более 500 миллионов рублей соответственно. Десятку лидеров замыкает свежая премьера фильма "Левша" с Юрием Колокольниковым, чуть более чем за неделю заработавшая порядка 200 миллионов рублей.

