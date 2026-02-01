Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стали известны самые кассовые фильмы в России за январь - 01.02.2026, ПРАЙМ
Стали известны самые кассовые фильмы в России за январь
Стали известны самые кассовые фильмы в России за январь - 01.02.2026, ПРАЙМ
Стали известны самые кассовые фильмы в России за январь
Самой кассовой картиной в российских кинотеатрах за первый месяц 2026 года стал фильм-чемпион отечественного проката "Чебурашка 2", выяснило РИА Новости.
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Самой кассовой картиной в российских кинотеатрах за первый месяц 2026 года стал фильм-чемпион отечественного проката "Чебурашка 2", выяснило РИА Новости. "Сборы (с 1 января по 31 января 2026 года): 5 812 353 962 рублей", - следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, с которыми ознакомилось агентство. Вторая часть любимой россиянами истории про ушастого триумфатора собрала в кинотеатрах за январь более 11 миллионов человек. В топ-20 самых кассовых фильмов, кроме лидера и двух других собравших каждый более двух миллиардов рублей новогодних премьер - фильмов "Буратино" и "Простоквашино", попал и голливудский релиз: фильм "Горничная" с Сидни Суинни и Амандой Сейфрид заработал более 770 миллионов рублей. Из зарубежных кинолент популярностью в январе у россиян пользуется и фильм-номинант на премию "Оскар" с Тимоти Шаламе в главной роли - "Марти Великолепный", а также хоррор "Возвращение в Сайлент-Хилл". Стартовавшие в прокате в конце декабря новогодняя комедия "Елки 12" и мультфильм "Три богатыря и свет клином" достигли за праздники сборов более 700 и более 500 миллионов рублей соответственно. Десятку лидеров замыкает свежая премьера фильма "Левша" с Юрием Колокольниковым, чуть более чем за неделю заработавшая порядка 200 миллионов рублей.
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
05:01 01.02.2026
 
Стали известны самые кассовые фильмы в России за январь

Фильм "Чебурашка 2" стал самой кассовой картиной в российских кинотеатрах за январь

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Самой кассовой картиной в российских кинотеатрах за первый месяц 2026 года стал фильм-чемпион отечественного проката "Чебурашка 2", выяснило РИА Новости.
"Сборы (с 1 января по 31 января 2026 года): 5 812 353 962 рублей", - следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, с которыми ознакомилось агентство.
Вторая часть любимой россиянами истории про ушастого триумфатора собрала в кинотеатрах за январь более 11 миллионов человек.
В топ-20 самых кассовых фильмов, кроме лидера и двух других собравших каждый более двух миллиардов рублей новогодних премьер - фильмов "Буратино" и "Простоквашино", попал и голливудский релиз: фильм "Горничная" с Сидни Суинни и Амандой Сейфрид заработал более 770 миллионов рублей. Из зарубежных кинолент популярностью в январе у россиян пользуется и фильм-номинант на премию "Оскар" с Тимоти Шаламе в главной роли - "Марти Великолепный", а также хоррор "Возвращение в Сайлент-Хилл".
Стартовавшие в прокате в конце декабря новогодняя комедия "Елки 12" и мультфильм "Три богатыря и свет клином" достигли за праздники сборов более 700 и более 500 миллионов рублей соответственно.
Десятку лидеров замыкает свежая премьера фильма "Левша" с Юрием Колокольниковым, чуть более чем за неделю заработавшая порядка 200 миллионов рублей.
 
