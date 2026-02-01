https://1prime.ru/20260201/rossijane-867090686.html

Россияне планируют потратить 13-ю зарплату на семью, здоровье и жилье

бизнес

общество

экономика

МОСКВА, 1 фев – ПРАЙМ. Россияне планируют потратить свою тринадцатую зарплату на семью, здоровье и улучшение жилищных условий, следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру.", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Тратить премию респонденты в первую очередь планируют на детей, супругов или родителей (22%). На нужды здоровья ее отложат 21% опрошенных. Проведение ремонта запланировали 19% участников исследования, в то время как инвестиции и накопления указали 15% участников исследования", - говорится в результатах исследования. Кроме того, 14% участников опроса намерены использовать свою премию для путешествий, 11% респондентов планируют потратить 13-ю зарплату на шоппинг и технику. Еще 10% выбирают потратиться на свои увлечения и хобби, в то время как 15% пока не определились с решением, а 8% респондентов рассматривают другие варианты. В исследовании, проведенном в январе, приняли участие более 3,2 тысячи жителей России старше 18 лет.

2026

бизнес, общество