https://1prime.ru/20260201/rossijane-867090686.html
Россияне планируют потратить 13-ю зарплату на семью, здоровье и жилье
Россияне планируют потратить 13-ю зарплату на семью, здоровье и жилье - 01.02.2026, ПРАЙМ
Россияне планируют потратить 13-ю зарплату на семью, здоровье и жилье
Россияне планируют потратить свою тринадцатую зарплату на семью, здоровье и улучшение жилищных условий, следует из результатов исследования сервиса... | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T03:22+0300
2026-02-01T03:22+0300
2026-02-01T03:22+0300
бизнес
общество
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867090686.jpg?1769905337
МОСКВА, 1 фев – ПРАЙМ. Россияне планируют потратить свою тринадцатую зарплату на семью, здоровье и улучшение жилищных условий, следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру.", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Тратить премию респонденты в первую очередь планируют на детей, супругов или родителей (22%). На нужды здоровья ее отложат 21% опрошенных. Проведение ремонта запланировали 19% участников исследования, в то время как инвестиции и накопления указали 15% участников исследования", - говорится в результатах исследования.
Кроме того, 14% участников опроса намерены использовать свою премию для путешествий, 11% респондентов планируют потратить 13-ю зарплату на шоппинг и технику. Еще 10% выбирают потратиться на свои увлечения и хобби, в то время как 15% пока не определились с решением, а 8% респондентов рассматривают другие варианты.
В исследовании, проведенном в январе, приняли участие более 3,2 тысячи жителей России старше 18 лет.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество
Бизнес, Общество , Экономика
Россияне планируют потратить 13-ю зарплату на семью, здоровье и жилье
"Работа.ру": россияне планируют потратить 13-ю зарплату на семью, здоровье и жилье
МОСКВА, 1 фев – ПРАЙМ. Россияне планируют потратить свою тринадцатую зарплату на семью, здоровье и улучшение жилищных условий, следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру.", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Тратить премию респонденты в первую очередь планируют на детей, супругов или родителей (22%). На нужды здоровья ее отложат 21% опрошенных. Проведение ремонта запланировали 19% участников исследования, в то время как инвестиции и накопления указали 15% участников исследования", - говорится в результатах исследования.
Кроме того, 14% участников опроса намерены использовать свою премию для путешествий, 11% респондентов планируют потратить 13-ю зарплату на шоппинг и технику. Еще 10% выбирают потратиться на свои увлечения и хобби, в то время как 15% пока не определились с решением, а 8% респондентов рассматривают другие варианты.
В исследовании, проведенном в январе, приняли участие более 3,2 тысячи жителей России старше 18 лет.