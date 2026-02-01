https://1prime.ru/20260201/rossiya-867095551.html

На Западе сделали неожиданное заявление о России

01.02.2026

МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Евросоюзу грозят проблемы, если он откажется учитывать интересы России, пишет Berliner Zeitung. В материале отмечается, что страны Старого света должны отказаться от идеи присоединить Украину к НАТО, также нужно добиться взаимного признания стратегических сфер влияния, особенно между США и Россией в Европе, и стремиться к сдерживанию гонки вооружений."Это огромный политический пакет работ. Если мы, европейцы, не предпримем активных мер для решения этой проблемы, продолжающиеся переговоры о "мирном плане" лишь прервут войну, но не положат ей конец", — говорится в публикации.Издание пишет, что нынешняя американская администрация, возможно, предоставляет европейцам последнее политическое окно возможностей. Если Европа им не воспользуется, то неизбежно вступит в войну, в которой, как считают некоторые, она уже находится, и которая никоим образом не служит ее интересам.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

