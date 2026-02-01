Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
SpaceX хочет создать центры обработки данных на солнечных батареях
SpaceX хочет создать центры обработки данных на солнечных батареях
ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. Компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, обратилась в Федеральную комиссию связи США с просьбой дать разрешение на создание центров обработки данных на солнечных батареях, предназначенных для искусственного интеллекта, сообщает агентство Рейтер. "Согласно документам, поданным в Федеральную комиссию по связи, компания SpaceX планирует запустить группировку из 1 миллиона спутников, которые будут вращаться вокруг Земли и использовать солнечную энергию для питания центров обработки данных с использованием искусственного интеллекта", - говорится в сообщении. Агентство уточняет, что вряд ли SpaceX действительно выведет на орбиту целый миллион спутников, но компании часто просят разрешения на большее число, чем нужно, чтобы оставить себе пространство для маневра при разработке. На этой неделе стало известно, что SpaceX и xAI, принадлежащие Маску, ведут переговоры о слиянии в рамках крупного публичного размещения акций. В результате объединения в рамках одной корпоративной структуры окажутся ключевые технологические активы Маска: производство ракет, спутниковая система Starlink, социальная сеть X и искусственный интеллект в лице чат-бота Grok.
технологии, сша, spacex, xai, starlink
Технологии, США, SpaceX, xAI, Starlink
03:28 01.02.2026
 
SpaceX хочет создать центры обработки данных на солнечных батареях

Reuters: SpaceX просит разрешить создание центров обработки данных на солнечных батареях

ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. Компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, обратилась в Федеральную комиссию связи США с просьбой дать разрешение на создание центров обработки данных на солнечных батареях, предназначенных для искусственного интеллекта, сообщает агентство Рейтер.
"Согласно документам, поданным в Федеральную комиссию по связи, компания SpaceX планирует запустить группировку из 1 миллиона спутников, которые будут вращаться вокруг Земли и использовать солнечную энергию для питания центров обработки данных с использованием искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
Агентство уточняет, что вряд ли SpaceX действительно выведет на орбиту целый миллион спутников, но компании часто просят разрешения на большее число, чем нужно, чтобы оставить себе пространство для маневра при разработке.
На этой неделе стало известно, что SpaceX и xAI, принадлежащие Маску, ведут переговоры о слиянии в рамках крупного публичного размещения акций. В результате объединения в рамках одной корпоративной структуры окажутся ключевые технологические активы Маска: производство ракет, спутниковая система Starlink, социальная сеть X и искусственный интеллект в лице чат-бота Grok.
 
