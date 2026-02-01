https://1prime.ru/20260201/ssha-867093195.html

США увеличили экспорт обуви в Россию

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. США в январе-ноябре увеличили экспорт обуви на российский рынок до максимальной за два года суммы для аналогичного периода, проанализировало РИА Новости данные американской статслужбы. Так, за эти 11 месяцев американские компании поставили в Россию обуви на 13 миллионов долларов (10,1 миллиона годом ранее). Согласно расчетам, обувной экспорт из США в Россию достиг максимума с 2023 года, когда за те же 11 месяцев сумма составила 13,4 миллиона долларов. Больше всего обуви у Штатов по итогам неполного 2025 года закупили Канада (315,7 миллиона долларов), Вьетнам (215,9 миллиона) и Мексика (98,3 миллиона долларов). Затем идут Китай (59,7 миллиона долларов) и Япония (45,9 миллиона).

