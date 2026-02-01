Трамп хочет вернуть кубинским американцам возможность посещать свои семьи

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-01T05:49+0300
2026-02-01T05:49+0300
мировая экономика
бизнес
экономика
гавана
куба
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на фоне эскалации с Гаваной заявил о желании вернуть кубинским американцам возможность посещать свои семьи на родине. "Многие люди, живущие в нашей стране, подвергаются очень плохому обращению со стороны Кубы, и мы хотим, чтобы к ним относились хорошо. Все они голосовали за меня, и мы хотим, чтобы с ними обращались достойно. Мы хотели бы, чтобы они смогли вернуться домой, в свою страну, которую они не видели, как и свои семьи, на протяжении многих десятилетий", - сказал Трамп журналистам. В четверг Трамп подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны. Власти Кубы ранее расценили новые меры США как попытку задушить экономику страны и навязать населению экстремальные условия жизни, в Гаване заявили о нарушении норм международного права и экстерриториальном характере американских санкций.
мировая экономика, бизнес, гавана, куба, сша, дональд трамп
ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на фоне эскалации с Гаваной заявил о желании вернуть кубинским американцам возможность посещать свои семьи на родине.
"Многие люди, живущие в нашей стране, подвергаются очень плохому обращению со стороны Кубы, и мы хотим, чтобы к ним относились хорошо. Все они голосовали за меня, и мы хотим, чтобы с ними обращались достойно. Мы хотели бы, чтобы они смогли вернуться домой, в свою страну, которую они не видели, как и свои семьи, на протяжении многих десятилетий", - сказал Трамп журналистам.
В четверг Трамп подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
Власти Кубы ранее расценили новые меры США как попытку задушить экономику страны и навязать населению экстремальные условия жизни, в Гаване заявили о нарушении норм международного права и экстерриториальном характере американских санкций.
 
