https://1prime.ru/20260201/tramp-867091790.html
Трамп хочет вернуть кубинским американцам возможность посещать свои семьи
Трамп хочет вернуть кубинским американцам возможность посещать свои семьи - 01.02.2026, ПРАЙМ
Трамп хочет вернуть кубинским американцам возможность посещать свои семьи
Президент США Дональд Трамп на фоне эскалации с Гаваной заявил о желании вернуть кубинским американцам возможность посещать свои семьи на родине. | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T05:49+0300
2026-02-01T05:49+0300
2026-02-01T05:49+0300
мировая экономика
бизнес
экономика
гавана
куба
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867091790.jpg?1769914197
ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на фоне эскалации с Гаваной заявил о желании вернуть кубинским американцам возможность посещать свои семьи на родине.
"Многие люди, живущие в нашей стране, подвергаются очень плохому обращению со стороны Кубы, и мы хотим, чтобы к ним относились хорошо. Все они голосовали за меня, и мы хотим, чтобы с ними обращались достойно. Мы хотели бы, чтобы они смогли вернуться домой, в свою страну, которую они не видели, как и свои семьи, на протяжении многих десятилетий", - сказал Трамп журналистам.
В четверг Трамп подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
Власти Кубы ранее расценили новые меры США как попытку задушить экономику страны и навязать населению экстремальные условия жизни, в Гаване заявили о нарушении норм международного права и экстерриториальном характере американских санкций.
гавана
куба
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, бизнес, гавана, куба, сша, дональд трамп
Мировая экономика, Бизнес, Экономика, Гавана, КУБА, США, Дональд Трамп
Трамп хочет вернуть кубинским американцам возможность посещать свои семьи
Трамп заявил о желании вернуть кубинским американцам возможность посещать семьи на родине
ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на фоне эскалации с Гаваной заявил о желании вернуть кубинским американцам возможность посещать свои семьи на родине.
"Многие люди, живущие в нашей стране, подвергаются очень плохому обращению со стороны Кубы, и мы хотим, чтобы к ним относились хорошо. Все они голосовали за меня, и мы хотим, чтобы с ними обращались достойно. Мы хотели бы, чтобы они смогли вернуться домой, в свою страну, которую они не видели, как и свои семьи, на протяжении многих десятилетий", - сказал Трамп журналистам.
В четверг Трамп подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
Власти Кубы ранее расценили новые меры США как попытку задушить экономику страны и навязать населению экстремальные условия жизни, в Гаване заявили о нарушении норм международного права и экстерриториальном характере американских санкций.