Трамп предупредил Канаду о последствиях торговой сделки с Китаем
ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп предупредил Канаду о последствиях торговой сделки с Китаем.
Американский лидер ранее заявил, что если Канада заключит сделку с Китаем, то на все канадские товары, ввозимые в США, будут немедленно применены пошлины в 100%. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем в соответствии со своими обязательствами в рамках торгового альянса с Мексикой и США (CUSMA).
"Если они (власти Канады - ред.) заключат сделку с Китаем, мы сделаем что-то значительное. Если они заключат сделку, которую хотят заключить, Китай завладеет Канадой", - сказал Трамп журналистам.
Президент США пригрозил северным соседям, что первым последствием станет то, что Китай "положит конец" хоккею.
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Карни в январе в Пекине заявил, что необходимо продвигать построение нового типа стратегического партнерства между двумя странами.
