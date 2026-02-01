Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что мог бы заставить ООН выплатить долги - 01.02.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что мог бы заставить ООН выплатить долги
Трамп заявил, что мог бы заставить ООН выплатить долги - 01.02.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что мог бы заставить ООН выплатить долги
Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы Организации Объединенных Наций, заставив членов ООН выплатить задолженности по... | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T23:52+0300
2026-02-01T23:52+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
оон
нато
ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы Организации Объединенных Наций, заставив членов ООН выплатить задолженности по взносам. "Если бы они пришли к Трампу и сказали ему, я бы заставил всех заплатить, так же, как я заставил платить НАТО", - сказал Трамп изданию Politico. Как сообщает издание, американский лидер не стал уточнять, будет ли США погашать собственную задолженность. ООН переживает финансовый кризис на фоне неуплаты взносов рядом стран, в том числе крупнейшим плательщиком и по совместительству крупнейшим должником - США, которые должны ей уже свыше 3 миллиардов долларов. На этом фоне проходят сокращения персонала ООН, урезаются гумпрограммы. "Затянули пояса" и в самой штаб-квартире: повысили цены в столовых, некоторые и вовсе закрыли.
сша
мировая экономика, сша, дональд трамп, оон, нато
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, ООН, НАТО
23:52 01.02.2026
 
Трамп заявил, что мог бы заставить ООН выплатить долги

Трамп заявил, что мог бы заставить членов ООН выплатить долги по взносам, как НАТО

ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы Организации Объединенных Наций, заставив членов ООН выплатить задолженности по взносам.
"Если бы они пришли к Трампу и сказали ему, я бы заставил всех заплатить, так же, как я заставил платить НАТО", - сказал Трамп изданию Politico.
Как сообщает издание, американский лидер не стал уточнять, будет ли США погашать собственную задолженность.
ООН переживает финансовый кризис на фоне неуплаты взносов рядом стран, в том числе крупнейшим плательщиком и по совместительству крупнейшим должником - США, которые должны ей уже свыше 3 миллиардов долларов. На этом фоне проходят сокращения персонала ООН, урезаются гумпрограммы. "Затянули пояса" и в самой штаб-квартире: повысили цены в столовых, некоторые и вовсе закрыли.
 
Мировая экономикаСШАДональд ТрампООННАТО
 
 
