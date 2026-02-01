https://1prime.ru/20260201/tramp-867104579.html
Трамп заявил, что мог бы заставить ООН выплатить долги
2026-02-01T23:52+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
оон
нато
ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы Организации Объединенных Наций, заставив членов ООН выплатить задолженности по взносам. "Если бы они пришли к Трампу и сказали ему, я бы заставил всех заплатить, так же, как я заставил платить НАТО", - сказал Трамп изданию Politico. Как сообщает издание, американский лидер не стал уточнять, будет ли США погашать собственную задолженность. ООН переживает финансовый кризис на фоне неуплаты взносов рядом стран, в том числе крупнейшим плательщиком и по совместительству крупнейшим должником - США, которые должны ей уже свыше 3 миллиардов долларов. На этом фоне проходят сокращения персонала ООН, урезаются гумпрограммы. "Затянули пояса" и в самой штаб-квартире: повысили цены в столовых, некоторые и вовсе закрыли.
мировая экономика, сша, дональд трамп, оон, нато
