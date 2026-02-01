Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
05:05 01.02.2026
 
Майнинг и цифровые финансы: новая реальность России

Экономист Лобода: отрасль цифровых ресурсов нуждается в регулировании

Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver
Андрей Лобода
Экономист, топ-менеджер по коммуникациям в сфере цифровых валют и промышленного майнинга
Все материалы
МОСКВА, 1 фев – ПРАЙМ. Промышленный майнинг, криптовалюты, стейблкоины и децентрализованные финансовые сервисы уже поддержали рубль и расчеты в области внешнеэкономической деятельности, усилили позиции страны в гонке за цифровые ресурсы.
Биткоин - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
В Госдуме предложили доработать майнинг криптовалют
21 января, 11:57
В ближайшие годы в конкурентной борьбе присматриваются потенциально только три крупных участника: США с лидирующими позициями в майнинге и финансах, Россия и Китай. Другие страны, включая всю Центральную и Западную Европу, за исключением, пожалуй, Норвегии, на фоне энергодефицита станут аутсайдерами в новом цифровом укладе мировой экономики.
При сбалансированной настройке правового поля промышленного майнинга давно назрел вопрос регулирования криптовалют. На начало 2026 года, по моим оценкам, российские частные инвесторы вложили в криптовалюты 2-3 триллиона рублей. Это очень значительная сумма. Рынок цифровых финансов наравне с промышленным майнингом в стране продолжает расти и требует правовую защиту его добросовестных участников.
Создание российской цифровой инфраструктуры позволит защитить всех участников рынка и обелить его. Пока этот стратегически важный пласт российской цифровой экономики отсутствует де-юре. При этом важно понимать, что на рынке, помимо криптобирж, криптобанков, онлайн-платформ и других провайдеров для торговли криптовалютами действуют российские частные компании. Это высокотехнологичные и успешные участники рынка, стремящиеся работать в белой зоне. Периметр предстоящего регулирования рынка обязан их включить в правовое поле, а не выдавить из него. На рынке работают тысячи успешных молодых предпринимателей, их потенциал важен для качественного развития России.
В нашей стране пока нет и полноценных майнинговых пулов международного масштаба. Правовые пробелы для российской юрисдикции и в этом направлении необходимо быстро устранять. России необходимо запустить минимум 2-3 криптобиржи.
Категорически важное и стратегическое значение имеет дальнейшее успешное развитие A7A5 – первого рублевого стейблкоина в ЕАЭС, который стал знаковым прорывом для финансовой системы России. Стоит подумать и о создании национального стратегического федерального резервного криптовалютного фонда, в котором для начала можно было пополнить 100 биткоинами, добытыми российскими компаниями промышленного майнинга. Такой ход событий стал бы победой России в мировой медиасреде и холодным душем для западного финансового мира, вошедшего в период фрагментации валютных и экономических зон.
Сегодня Россия становится центром цифровых инноваций и успешно конкурирует с США на мировом рынке майнинга. Отрасль уже создала весомый задел для развития технологий ИИ. Майнинг является одним из ключевых участников трансграничных расчетов. Кроме того, теперь есть положительный стимул для создания собственных электростанций, использующих попутный нефтяной газ (ПНГ) и другие энергоресурсы. Борьба за них только разворачивается, и Западная Европа фундаментально останется в слабой позиции, о развитии энергоемких отраслей экономики без сотрудничества с Россией там остается только мечтать.
Автор - Андрей Лобода, экономист, топ-менеджер по коммуникациям в сфере цифровых валют и промышленного майнинга

Заголовок открываемого материала