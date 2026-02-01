https://1prime.ru/20260201/turtsiya-867098106.html

Источник: в Турции аннулировали лицензию популярной платежной системы

2026-02-01T14:30+0300

АНКАРА, 1 фев - ПРАЙМ. Центральный банк Турции аннулировал лицензии четырех организаций, занимавшихся электронными денежными переводами, одну из которых широко использовали туристы, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке страны. "Центральный банк Турецкой Республики вчера ночью отменил лицензии на деятельность четырех организаций, занимающихся электронными деньгами и платежами. Лицензии на осуществление деятельности в качестве платежных и/или электронных денежных организаций были аннулированы у Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, BSM Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ, Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ и Tasfiye Halinde Mypayz Ödeme Kuruluşu AŞ. Последний Mypayz широко использовался среди туристов", - заявил собеседник агентства. По оценке источника, популярность Mypayz среди иностранных туристов была связана с его простотой в использовании и ограниченными требованиями к верификации. Сервис позволял быстро оплачивать услуги и товары без открытия банковского счета в Турции, а также обходить сложности с использованием иностранных карт, которые в последние годы нередко сталкивались с ограничениями или отказами. Кроме того, такие платежные решения часто использовались в туристических зонах - отелях, ресторанах и сервисах аренды - благодаря быстроте операций и удобству для краткосрочного пребывания в стране.

