Подсчитано, сколько Украина может прожить на запрошенную у ЕС помощь

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Власти Украины запросили у ЕС беспрецедентную финансовую помощь в размере 1,5 триллиона долларов – эта сумма в 14 раз превышает расходы страны, заложенные в ее бюджете на текущий год, подсчитало РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на прошлой неделе заявил, что руководство Евросоюза вручило лидерам европейских стран документ с финансовыми требованиями Украины выделить ей 1,5 триллиона долларов в качестве мер финансовой поддержки. Согласно данным Минфина Украины, бюджет на текущий год предполагает расходы в объеме 4,83 триллиона гривен. При подготовке бюджета использовался сценарный среднегодовой курс 44,7 гривны за доллар. С учетом этого курса, расходы бюджета составляет 108,05 миллиарда долларов. Таким образом, очередной финансовый транш от Европы позволил бы Украине на протяжении, как минимум, 14 лет, финансировать расходные статьи своего бюджета.

