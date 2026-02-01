Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Подсчитано, сколько Украина может прожить на запрошенную у ЕС помощь - 01.02.2026
Подсчитано, сколько Украина может прожить на запрошенную у ЕС помощь
09:19 01.02.2026
 
Подсчитано, сколько Украина может прожить на запрошенную у ЕС помощь

Киев запросил у ЕС помощь, в 14 раз превышающую расходы в бюджете на 2026 год

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
Флаги Украины и Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Власти Украины запросили у ЕС беспрецедентную финансовую помощь в размере 1,5 триллиона долларов – эта сумма в 14 раз превышает расходы страны, заложенные в ее бюджете на текущий год, подсчитало РИА Новости.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на прошлой неделе заявил, что руководство Евросоюза вручило лидерам европейских стран документ с финансовыми требованиями Украины выделить ей 1,5 триллиона долларов в качестве мер финансовой поддержки.
Согласно данным Минфина Украины, бюджет на текущий год предполагает расходы в объеме 4,83 триллиона гривен.
При подготовке бюджета использовался сценарный среднегодовой курс 44,7 гривны за доллар. С учетом этого курса, расходы бюджета составляет 108,05 миллиарда долларов.
Таким образом, очередной финансовый транш от Европы позволил бы Украине на протяжении, как минимум, 14 лет, финансировать расходные статьи своего бюджета.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Орбан высмеял готовность Евросоюза выполнять все требования Украины
23 января, 10:37
 
ЭкономикаМировая экономикаФинансыУКРАИНАВЕНГРИЯЕВРОПАВиктор ОрбанЕС
 
 
