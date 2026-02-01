https://1prime.ru/20260201/ukraina-867095392.html
Подсчитано, сколько Украина может прожить на запрошенную у ЕС помощь
Подсчитано, сколько Украина может прожить на запрошенную у ЕС помощь - 01.02.2026, ПРАЙМ
Подсчитано, сколько Украина может прожить на запрошенную у ЕС помощь
Власти Украины запросили у ЕС беспрецедентную финансовую помощь в размере 1,5 триллиона долларов – эта сумма в 14 раз превышает расходы страны, заложенные в ее... | 01.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Власти Украины запросили у ЕС беспрецедентную финансовую помощь в размере 1,5 триллиона долларов – эта сумма в 14 раз превышает расходы страны, заложенные в ее бюджете на текущий год, подсчитало РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на прошлой неделе заявил, что руководство Евросоюза вручило лидерам европейских стран документ с финансовыми требованиями Украины выделить ей 1,5 триллиона долларов в качестве мер финансовой поддержки. Согласно данным Минфина Украины, бюджет на текущий год предполагает расходы в объеме 4,83 триллиона гривен. При подготовке бюджета использовался сценарный среднегодовой курс 44,7 гривны за доллар. С учетом этого курса, расходы бюджета составляет 108,05 миллиарда долларов. Таким образом, очередной финансовый транш от Европы позволил бы Украине на протяжении, как минимум, 14 лет, финансировать расходные статьи своего бюджета.
Подсчитано, сколько Украина может прожить на запрошенную у ЕС помощь
Киев запросил у ЕС помощь, в 14 раз превышающую расходы в бюджете на 2026 год