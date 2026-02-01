https://1prime.ru/20260201/uzbekistan-867096966.html

В Узбекистане ограничили работу газовых заправок

В Узбекистане ограничили работу газовых заправок

энергетика

газ

узбекистан

туркмения

ТАШКЕНТ, 1 фев - ПРАЙМ. Автомобильные газонаполнительные компрессорные станций (АГНКС) в Узбекистане с понедельника вновь будут работать в ограниченном режиме только в дневное время из-за снижения давления в магистральных газопроводах, сообщила пресс-служба министерства энергетики страны. В декабре 2025 года работа АГНКС в Узбекистане была ограничена, поскольку республика снизила импорт газа из-за технической неисправности в газотранспортной системе. В январе несколько раз также были вновь введены кратковременные ограничения из-за падения давления в магистральных газопроводах. "Завтра, с 2 февраля, "метановые заправки" будут работать с 10.00 до 16.00 (с 8.00 до 14.00 мск - ред.)", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Минэнерго. В частности, в Ферганской долине (территория трёх областей на востоке Узбекистана: Андижанской, Наманганской и Ферганской) время работы газовых заправок будет определяться исходя из давления газа, по согласованию с областными администрациями. "Газоснабжение специальной техники и общественного транспорта, обслуживающих объекты социальной сферы, будет обеспечено стабильно и без ограничений", - добавили в министерстве. В Узбекистане с 2018 года из-за снижения поставок топлива в зимнее время начали вводить временные ограничения работы газозаправок для обеспечения стабильных поставок природного газа населению, больницам, школам, дошкольным учреждениям, а также крупным электростанциям. В стране около 70% автомобильного транспорта может работать на более дешевом газе, поскольку в стране существует дефицит дизельного топлива и бензина. Узбекистан для покрытия дефицита газа в республике в осенне-зимний период импортирует его из России и Туркмении.

