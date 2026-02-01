https://1prime.ru/20260201/vozvrat-867097798.html
В России изменились правила возврата некоторых товаров
В России изменились правила возврата некоторых товаров
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Российские покупатели с февраля могут при возврате некачественного технически сложного товара требовать возмещения разницы в цене, учитывая его износ и год выпуска, следует из изменений в закон "О защите прав потребителей". Целью нововведения является защита покупателя от ситуации, когда из-за изменения цены он, возвращая товар, получает назад только ту сумму, которую заплатил, и не может купить новый с сопоставимыми характеристиками. Теперь при возврате цена будет рассчитываться не просто от цены покупки, а от стоимости аналогичного товара, но с учетом износа приобретенного бывшего в употреблении товара ненадлежащего качества и года его выпуска. Покупатель сможет получить разницу между ценой, по которой купил товар, и рыночной ценой аналогичного по характеристикам, износу, году выпуска товара в момент добровольного удовлетворения требования продавцом либо на момент вынесения судебного решения.
