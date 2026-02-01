Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России изменились правила возврата некоторых товаров - 01.02.2026
В России изменились правила возврата некоторых товаров
В России изменились правила возврата некоторых товаров - 01.02.2026, ПРАЙМ
В России изменились правила возврата некоторых товаров
Российские покупатели с февраля могут при возврате некачественного технически сложного товара требовать возмещения разницы в цене, учитывая его износ и год... | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T13:53+0300
2026-02-01T13:53+0300
бизнес
россия
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/83440/76/834407613_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_e29623f0997dcc4b34b0170f864bd06b.jpg
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Российские покупатели с февраля могут при возврате некачественного технически сложного товара требовать возмещения разницы в цене, учитывая его износ и год выпуска, следует из изменений в закон "О защите прав потребителей". Целью нововведения является защита покупателя от ситуации, когда из-за изменения цены он, возвращая товар, получает назад только ту сумму, которую заплатил, и не может купить новый с сопоставимыми характеристиками. Теперь при возврате цена будет рассчитываться не просто от цены покупки, а от стоимости аналогичного товара, но с учетом износа приобретенного бывшего в употреблении товара ненадлежащего качества и года его выпуска. Покупатель сможет получить разницу между ценой, по которой купил товар, и рыночной ценой аналогичного по характеристикам, износу, году выпуска товара в момент добровольного удовлетворения требования продавцом либо на момент вынесения судебного решения.
2026
13:53 01.02.2026
 
В России изменились правила возврата некоторых товаров

В России с 1 февраля изменились правила возврата некачественного товара

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Российские покупатели с февраля могут при возврате некачественного технически сложного товара требовать возмещения разницы в цене, учитывая его износ и год выпуска, следует из изменений в закон "О защите прав потребителей".
Целью нововведения является защита покупателя от ситуации, когда из-за изменения цены он, возвращая товар, получает назад только ту сумму, которую заплатил, и не может купить новый с сопоставимыми характеристиками.
Теперь при возврате цена будет рассчитываться не просто от цены покупки, а от стоимости аналогичного товара, но с учетом износа приобретенного бывшего в употреблении товара ненадлежащего качества и года его выпуска.
Покупатель сможет получить разницу между ценой, по которой купил товар, и рыночной ценой аналогичного по характеристикам, износу, году выпуска товара в момент добровольного удовлетворения требования продавцом либо на момент вынесения судебного решения.
 
