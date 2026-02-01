https://1prime.ru/20260201/vyplata-867088487.html
Ежемесячную денежную выплату проиндексируют на 5,6% с 1 февраля
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Ежемесячную денежную выплату проиндексируют на 5,6% с 1 февраля 2026 года, следует из постановления правительства РФ "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году".
Так, люди с инвалидностью первой группы будут получать ежемесячную денежную выплату в размере 6 157,22 рубля, второй группы и дети с инвалидностью - 4 397,23 рубля, третьей - 3 520,01 рублей.
Ветераны боевых действий будут получать по 4 838,66 рублей, а Герои труда СССР и России - 103 693,16 рубля.
