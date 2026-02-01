https://1prime.ru/20260201/vyplaty-866914796.html

Больше прочих. Кому повысят выплаты от государства с 1 января

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. С 1 февраля 2026 года в России пройдет плановая индексация ключевых социальных выплат, рассказала агентству "ПРАЙМ" доцент, завкафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая.Ранее в бюджетных расчетах использовался ориентир в 6,8%, однако фактический коэффициент, основанный на данных Росстата об инфляции за 2025 год, составил 5,6%. Повышение, по словам эксперта, затронет широкий перечень пособий и произойдет автоматически."В первую очередь изменятся выплаты семьям с детьми. Материнский капитал на первого ребенка составит 728 922 рубля. Если семья ранее не получала сертификат, то при рождении второго ребенка сумма составит 963 243 рубля. Если капитал на первого ребенка уже был получен, то за второго положена доплата в размере 234 321 рубля", - пояснила экономист.Единовременное пособие при рождении увеличится до 28 450 рублей. Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан вырастет до 10 837 рублей, а для работающих может достигать 83 тысяч рублей после индексации. При рождении двойни или последующих детей данная выплата назначается и выплачивается на каждого ребенка.Единое пособие для семей с детьми также увеличится, так как оно привязано к возросшему прожиточному минимуму. Для его получения с 2026 года каждый взрослый в семье должен иметь подтвержденный годовой доход не менее 216 744 рублей. При этом разовые выплаты от работодателя при рождении ребенка в расчет не идут.Индексация затронет и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам. С 1 февраля их размеры при сохранении натуральной формы получения социальных услуг составят: инвалидам I группы — 4 332 рубля, инвалидам II группы — 2 572 рубля, инвалидам III группы — 1 695 рублей. В случае отказа от НСУ размер ЕДВ будет увеличен на сумму денежной компенсации, также проиндексированной. Денежный эквивалент набора социальных услуг (НСУ) будет увеличен до 1 826 рублей, а минимальный размер пособия по безработице составит 1 884 рубля.Для пенсионеров сохраняется правило, согласно которому общий доход не должен быть ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе. В феврале его средний размер по стране составит 16 288 рублей, но при этом каждый регион имеет право устанавливать собственные значения прожиточного минимума. Все неработающие пенсионеры, чей доход ниже этой черты, получат социальную доплату. Причем с 2026 года и федеральные, и региональные доплаты будут назначаться через Социальный фонд России по единой процедуре."Кроме того, в страховой стаж для пенсии теперь без ограничений будут засчитываться все периоды ухода за детьми до полутора лет, что важно для многодетных матерей", - разъяснила Шацкая.

