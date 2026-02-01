https://1prime.ru/20260201/zelenskij-867090254.html

Стало известно о доходах экс-главы офиса Зеленского

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак при увольнении с должности задекларировал данные о денежных активах на сумму около 284 тысяч долларов, выяснило РИА Новости, изучив его декларацию о доходах. Зеленский 28 ноября 2025 года сообщил, что глава его офиса Ермак написал заявление об отставке. Этому предшествовали обыски в квартире Ермака на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. По требованию украинского законодательства в отношении высокопоставленных лиц, при увольнении Ермак подал декларацию о доходах и имуществе, находящихся в его распоряжении. Согласно документу, опубликованному в Едином государственном реестре деклараций, в графе "Денежные активы" у Ермака прописаны пять разных активов - счет в АО "ОТП БАНК" на 153 тысячи долларов, счет в "Укргазбанке" на 8300 долларов, а также долг ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" перед Ермаком на 116,4 тысячи долларов, срок выплаты которого уже наступил. Денежная сумма была взята в долг десять по договору №102/07 от 01.07.2016. Также Ермак задекларировал 3000 долларов и 3000 евро наличными Таким образом, общая сумма зарегистрированных денежных активов Ермака составляет около 284 тысячи долларов. Также экс-глава офиса внес в декларацию сведения об автомобиле марки Mercedes-Benz модели S350 d 4MATIC long 2019 года выпуска стоимостью 69,5 тысячи долларов и квартире площадью 107,8 квадратных метров стоимостью 82,6 тысячи долларов. Квартира находится в собственности Ермака с 2005 года. Согласно информации в предыдущих декларациях Ермака, автомобиль марки Mercedes-Benz был куплен им 11 марта 2020 года, спустя ровно месяц после его назначения на должность главы офиса Владимира Зеленского 11 февраля 2020 года. До этого у него в собственности был автомобиль Toyota Camry 2015 года выпуска. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.

