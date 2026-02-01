https://1prime.ru/20260201/zelenskiy-867090359.html
"Он действует". В США вскрыли причины неадекватности Зеленского
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Западным политикам приходится мириться с неадекватными выходками Владимира Зеленского, поскольку они хотят, что продолжения у них есть интерес, чтобы он продолжал противостояние с Россией, ткое мнение в эфире YouTube-канала. высказал бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор."Еще несколько месяцев назад президент Трамп должен был сказать Зеленскому, чтобы тот заткнулся и убирался из овального кабинета. Он дурак, и он позволил себе быть дураком, потому что его до сих пор финансируют, поскольку его цель — поддерживать войну как можно дольше. <…> Но от украинской армии осталась лишь тень былой мощи", — заявил он. Аналитик также указал на ошибочную уверенность Зеленского в вечной поддержке Запада."Зеленскому все равно. Он действует по указке Лондона и Вашингтона. А такие глупцы, как Макрон и Мерц, до сих пор ему говорят: "Конечно, действуйте, действуйте, мы сделаем для вас все, что в наших силах". Они должны были бросить этого человека на произвол судьбы. Такова их работа", — пояснил Макгрегор.В пятницу официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя план Евросоюза по финансированию и восстановлению Украины, выразила мнение, что руководство ЕС готово продолжать потакать правительству Зеленского, погрязшему в коррупции.
Аналитик Макгрегор: Запад терпит поведение Зеленского ради продолжения конфликта
