"Он действует". В США вскрыли причины неадекватности Зеленского - 01.02.2026
Политика
"Он действует". В США вскрыли причины неадекватности Зеленского
2026-02-01T02:39+0300
2026-02-01T02:39+0300
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Западным политикам приходится мириться с неадекватными выходками Владимира Зеленского, поскольку они хотят, что продолжения у них есть интерес, чтобы он продолжал противостояние с Россией, ткое мнение в эфире YouTube-канала. высказал бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор."Еще несколько месяцев назад президент Трамп должен был сказать Зеленскому, чтобы тот заткнулся и убирался из овального кабинета. Он дурак, и он позволил себе быть дураком, потому что его до сих пор финансируют, поскольку его цель — поддерживать войну как можно дольше. &lt;…&gt; Но от украинской армии осталась лишь тень былой мощи", — заявил он. Аналитик также указал на ошибочную уверенность Зеленского в вечной поддержке Запада."Зеленскому все равно. Он действует по указке Лондона и Вашингтона. А такие глупцы, как Макрон и Мерц, до сих пор ему говорят: "Конечно, действуйте, действуйте, мы сделаем для вас все, что в наших силах". Они должны были бросить этого человека на произвол судьбы. Такова их работа", — пояснил Макгрегор.В пятницу официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя план Евросоюза по финансированию и восстановлению Украины, выразила мнение, что руководство ЕС готово продолжать потакать правительству Зеленского, погрязшему в коррупции.
02:39 01.02.2026
 
"Он действует". В США вскрыли причины неадекватности Зеленского

Аналитик Макгрегор: Запад терпит поведение Зеленского ради продолжения конфликта

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Западным политикам приходится мириться с неадекватными выходками Владимира Зеленского, поскольку они хотят, что продолжения у них есть интерес, чтобы он продолжал противостояние с Россией, ткое мнение в эфире YouTube-канала. высказал бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.
"Еще несколько месяцев назад президент Трамп должен был сказать Зеленскому, чтобы тот заткнулся и убирался из овального кабинета. Он дурак, и он позволил себе быть дураком, потому что его до сих пор финансируют, поскольку его цель — поддерживать войну как можно дольше. <…> Но от украинской армии осталась лишь тень былой мощи", — заявил он.
Аналитик также указал на ошибочную уверенность Зеленского в вечной поддержке Запада.
"Зеленскому все равно. Он действует по указке Лондона и Вашингтона. А такие глупцы, как Макрон и Мерц, до сих пор ему говорят: "Конечно, действуйте, действуйте, мы сделаем для вас все, что в наших силах". Они должны были бросить этого человека на произвол судьбы. Такова их работа", — пояснил Макгрегор.
В пятницу официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя план Евросоюза по финансированию и восстановлению Украины, выразила мнение, что руководство ЕС готово продолжать потакать правительству Зеленского, погрязшему в коррупции.
Зеленский требует принять Украину в ЕС в следующем году
Владимир ЗеленскийУКРАИНАЗАПАДСШАЛОНДОНДуглас МакгрегорМария ЗахароваЕСМИД РФ
 
 
