Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли тайные схемы заработка окружения Зеленского на яйцах - 01.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260201/zelenskiy-867093265.html
На Западе раскрыли тайные схемы заработка окружения Зеленского на яйцах
На Западе раскрыли тайные схемы заработка окружения Зеленского на яйцах - 01.02.2026, ПРАЙМ
На Западе раскрыли тайные схемы заработка окружения Зеленского на яйцах
Украинские фирмы, связанные с окружением Зеленского, сумели заработать на схемах экспорта яиц в Европу благодаря хитрым маневрам, сообщает немецкое издание... | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T06:53+0300
2026-02-01T06:53+0300
ес
владимир зеленский
украина
мировая экономика
европа
давид арахамия
юлия тимошенко
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_f4f56b7328478c6a5e96d6ae6d36694a.jpg
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Украинские фирмы, связанные с окружением Зеленского, сумели заработать на схемах экспорта яиц в Европу благодаря хитрым маневрам, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.В материале упоминается, что с началом конфликта на Украине ЕС в 2022 году открыл для Киева свои аграрные рынки в знак поддержки. В результате, Украина значительно увеличила экспорт в 37 раз. Как отмечают источники, столь значительные доходы контролируются людьми, тесно связанными с Владимиром Зеленским. Важно, что финансовые ресурсы от украинских компаний перенаправляются на Кипр, а не остаются в Украине."Главными бенефициарами являются крупные сельскохозяйственные корпорации с производственными мощностями на Украине. &lt;…&gt; Украинский олигарх и миллиардер Юрий Косюк является основным акционером такой компании — МХП. &lt;…&gt; Косюк также является близким советником президента Владимира Зеленского. Еще одна ведущая яичная компания — Ovostar Union. &lt;…&gt; Прибыль от экспорта не поступает автоматически в Украину, а обрабатывается через холдинговую компанию на Кипре. На Украине остаются в основном амбары, рабочие места и сравнительно низкая заработная плата", — отмечается в материале.Также добавляется, что, по утверждению автора, качество экспортируемой продукции оставляет желать лучшего. Киев вынужденно использует запрещенные в Европе пестициды, а из-за продолжающихся военных действий с Россией инспекции на производствах невозможны. Тем не менее, компании, связанные с Зеленским, продолжают находить способы обходить европейские законы."Ничто так не подвержено мошенничеству, как яйцо", — приводит издание слова эксперта ассоциации птицеводов.В конце прошлого года в украинской энергетической сфере разразился скандал, в центре которого оказался предприниматель и партнер Зеленского Тимур Миндич. Среди участников оказались глава офиса Зеленского Андрей Ермак, экс-вице-премьер Алексей Чернышов, бывший министр энергетики Герман Галущенко и министр Светлана Гринчук.В январе стало известно, что обвинения в коррупции были предъявлены лидеру фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде Давиду Арахамии. Впоследствии экс-премьер Юлия Тимошенко обвинила самого Зеленского в коррупции во время выступления в парламенте.
https://1prime.ru/20260126/zelenskiy-866910204.html
https://1prime.ru/20260126/ukraina-866898136.html
украина
европа
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_324d5db6790221a49a9817bcfe38272f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, владимир зеленский, украина, мировая экономика, европа, давид арахамия, юлия тимошенко, киев
ЕС, Владимир Зеленский, УКРАИНА, Мировая экономика, ЕВРОПА, Давид Арахамия, Юлия Тимошенко, Киев
06:53 01.02.2026
 
На Западе раскрыли тайные схемы заработка окружения Зеленского на яйцах

BZ раскрыл участие приближенных к Зеленскому в темных схемах поставок яиц в страны ЕС

© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Украинские фирмы, связанные с окружением Зеленского, сумели заработать на схемах экспорта яиц в Европу благодаря хитрым маневрам, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.
В материале упоминается, что с началом конфликта на Украине ЕС в 2022 году открыл для Киева свои аграрные рынки в знак поддержки. В результате, Украина значительно увеличила экспорт в 37 раз. Как отмечают источники, столь значительные доходы контролируются людьми, тесно связанными с Владимиром Зеленским. Важно, что финансовые ресурсы от украинских компаний перенаправляются на Кипр, а не остаются в Украине.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Хватает наглости". Выходка Зеленского разозлила вице-премьера Италии
26 января, 14:38
"Главными бенефициарами являются крупные сельскохозяйственные корпорации с производственными мощностями на Украине. <…> Украинский олигарх и миллиардер Юрий Косюк является основным акционером такой компании — МХП. <…> Косюк также является близким советником президента Владимира Зеленского. Еще одна ведущая яичная компания — Ovostar Union. <…> Прибыль от экспорта не поступает автоматически в Украину, а обрабатывается через холдинговую компанию на Кипре. На Украине остаются в основном амбары, рабочие места и сравнительно низкая заработная плата", — отмечается в материале.
Также добавляется, что, по утверждению автора, качество экспортируемой продукции оставляет желать лучшего. Киев вынужденно использует запрещенные в Европе пестициды, а из-за продолжающихся военных действий с Россией инспекции на производствах невозможны. Тем не менее, компании, связанные с Зеленским, продолжают находить способы обходить европейские законы.
"Ничто так не подвержено мошенничеству, как яйцо", — приводит издание слова эксперта ассоциации птицеводов.
В конце прошлого года в украинской энергетической сфере разразился скандал, в центре которого оказался предприниматель и партнер Зеленского Тимур Миндич. Среди участников оказались глава офиса Зеленского Андрей Ермак, экс-вице-премьер Алексей Чернышов, бывший министр энергетики Герман Галущенко и министр Светлана Гринчук.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Ситуация ухудшается": в США забили тревогу после заявлений Зеленского
26 января, 06:45
В январе стало известно, что обвинения в коррупции были предъявлены лидеру фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде Давиду Арахамии. Впоследствии экс-премьер Юлия Тимошенко обвинила самого Зеленского в коррупции во время выступления в парламенте.
 
ЕСВладимир ЗеленскийУКРАИНАМировая экономикаЕВРОПАДавид АрахамияЮлия ТимошенкоКиев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала