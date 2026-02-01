На Западе раскрыли тайные схемы заработка окружения Зеленского на яйцах
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Украинские фирмы, связанные с окружением Зеленского, сумели заработать на схемах экспорта яиц в Европу благодаря хитрым маневрам, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.
В материале упоминается, что с началом конфликта на Украине ЕС в 2022 году открыл для Киева свои аграрные рынки в знак поддержки. В результате, Украина значительно увеличила экспорт в 37 раз. Как отмечают источники, столь значительные доходы контролируются людьми, тесно связанными с Владимиром Зеленским. Важно, что финансовые ресурсы от украинских компаний перенаправляются на Кипр, а не остаются в Украине.
"Главными бенефициарами являются крупные сельскохозяйственные корпорации с производственными мощностями на Украине. <…> Украинский олигарх и миллиардер Юрий Косюк является основным акционером такой компании — МХП. <…> Косюк также является близким советником президента Владимира Зеленского. Еще одна ведущая яичная компания — Ovostar Union. <…> Прибыль от экспорта не поступает автоматически в Украину, а обрабатывается через холдинговую компанию на Кипре. На Украине остаются в основном амбары, рабочие места и сравнительно низкая заработная плата", — отмечается в материале.
Также добавляется, что, по утверждению автора, качество экспортируемой продукции оставляет желать лучшего. Киев вынужденно использует запрещенные в Европе пестициды, а из-за продолжающихся военных действий с Россией инспекции на производствах невозможны. Тем не менее, компании, связанные с Зеленским, продолжают находить способы обходить европейские законы.
"Ничто так не подвержено мошенничеству, как яйцо", — приводит издание слова эксперта ассоциации птицеводов.
В конце прошлого года в украинской энергетической сфере разразился скандал, в центре которого оказался предприниматель и партнер Зеленского Тимур Миндич. Среди участников оказались глава офиса Зеленского Андрей Ермак, экс-вице-премьер Алексей Чернышов, бывший министр энергетики Герман Галущенко и министр Светлана Гринчук.
В январе стало известно, что обвинения в коррупции были предъявлены лидеру фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде Давиду Арахамии. Впоследствии экс-премьер Юлия Тимошенко обвинила самого Зеленского в коррупции во время выступления в парламенте.