https://1prime.ru/20260201/zelenskiy-867095665.html
В Раде набросились на Зеленского из-за произошедшего на Украине
В Раде набросились на Зеленского из-за произошедшего на Украине - 01.02.2026, ПРАЙМ
В Раде набросились на Зеленского из-за произошедшего на Украине
События последних дней продемонстрировали слабость Украины, виновен в которой Владимир Зеленский, заявил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей... | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T09:59+0300
2026-02-01T09:59+0300
2026-02-01T09:59+0300
украина
владимир зеленский
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. События последних дней продемонстрировали слабость Украины, виновен в которой Владимир Зеленский, заявил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.В пример он привел критическую ситуацию в энергосистеме страны."Представьте просто, насколько лучше была бы наша позиция [на фронте], если бы не Миндич, Цукерман и разные резики. Если бы из ПВО не переводили в пехоту, а ежедневно производилось 1000 дронов перехватчиков и еще столько же "Фламинго". Но, к сожалению, живем в стране грез другого человека", — отметил депутат.Вчера украинские СМИ сообщили, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что отключение электричества было вызвано технологическим нарушением в энергосистеме. Позднее мэр Киева Виталий Кличко предупредил киевлян о возможности повторения блэкаута и снова призвал горожан готовить запасы еды, воды и медикаментов. * Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.
https://1prime.ru/20260130/zelenskiy-867042882.html
https://1prime.ru/20260131/zelenskiy-867077108.html
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, киев
УКРАИНА, Владимир Зеленский, Киев
В Раде набросились на Зеленского из-за произошедшего на Украине
Нардеп Гончаренко обвинил Зеленского в слабости Украины
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. События последних дней продемонстрировали слабость Украины, виновен в которой Владимир Зеленский, заявил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.
В пример он привел критическую ситуацию в энергосистеме страны.
Зеленский сделал громкое заявление о Путине
"Представьте просто, насколько лучше была бы наша позиция [на фронте], если бы не Миндич, Цукерман и разные резики. Если бы из ПВО не переводили в пехоту, а ежедневно производилось 1000 дронов перехватчиков и еще столько же "Фламинго". Но, к сожалению, живем в стране грез другого человека", — отметил депутат.
Вчера украинские СМИ сообщили, что почти во всех областях Украины
введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль
сообщил, что отключение электричества было вызвано технологическим нарушением в энергосистеме. Позднее мэр Киева
Виталий Кличко предупредил киевлян о возможности повторения блэкаута и снова призвал горожан готовить запасы еды, воды и медикаментов. * Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.
Новое заявление Зеленского о России поразило Запад