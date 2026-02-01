https://1prime.ru/20260201/zelenskiy-867095665.html

В Раде набросились на Зеленского из-за произошедшего на Украине

2026-02-01T09:59+0300

украина

владимир зеленский

киев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. События последних дней продемонстрировали слабость Украины, виновен в которой Владимир Зеленский, заявил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.В пример он привел критическую ситуацию в энергосистеме страны."Представьте просто, насколько лучше была бы наша позиция [на фронте], если бы не Миндич, Цукерман и разные резики. Если бы из ПВО не переводили в пехоту, а ежедневно производилось 1000 дронов перехватчиков и еще столько же "Фламинго". Но, к сожалению, живем в стране грез другого человека", — отметил депутат.Вчера украинские СМИ сообщили, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что отключение электричества было вызвано технологическим нарушением в энергосистеме. Позднее мэр Киева Виталий Кличко предупредил киевлян о возможности повторения блэкаута и снова призвал горожан готовить запасы еды, воды и медикаментов. * Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.

