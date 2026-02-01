Зеленский сделал громкое заявление
Зеленский допустил повторное выдвижение в президенты Украины
© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский допустил, что выдвинет свою кандидатуру на потенциальных выборах президента Украины. Об этом он сказал в интервью Český rozhlas.
"Я не знаю. Это зависит от того, как закончится эта война", — ответил Зеленский.
"Я не знаю. Это зависит от того, как закончится эта война", — ответил Зеленский.
Он отметил, что иногда думает о повторном выдвижении.
В начале декабря, после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов на Украине, Зеленский сообщил о готовности внести изменения в законы для их организации, поручив парламенту подготовить соответствующий законопроект с 60–90-дневным сроком. С тех пор он стал выдвигать дополнительные условия, включая прекращение огня, для проведения выборов.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
В начале декабря, после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов на Украине, Зеленский сообщил о готовности внести изменения в законы для их организации, поручив парламенту подготовить соответствующий законопроект с 60–90-дневным сроком. С тех пор он стал выдвигать дополнительные условия, включая прекращение огня, для проведения выборов.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.