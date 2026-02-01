Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский сделал громкое заявление - 01.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260201/zelenskiy-867097325.html
Зеленский сделал громкое заявление
Зеленский сделал громкое заявление - 01.02.2026, ПРАЙМ
Зеленский сделал громкое заявление
Владимир Зеленский допустил, что выдвинет свою кандидатуру на потенциальных выборах президента Украины. Об этом он сказал в интервью Český rozhlas."Я не знаю... | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T13:27+0300
2026-02-01T13:27+0300
украина
владимир зеленский
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2adc0624504edd3d0daa9c2e6c7a3d7f.jpg
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский допустил, что выдвинет свою кандидатуру на потенциальных выборах президента Украины. Об этом он сказал в интервью Český rozhlas."Я не знаю. Это зависит от того, как закончится эта война", — ответил Зеленский.Он отметил, что иногда думает о повторном выдвижении.В начале декабря, после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов на Украине, Зеленский сообщил о готовности внести изменения в законы для их организации, поручив парламенту подготовить соответствующий законопроект с 60–90-дневным сроком. С тех пор он стал выдвигать дополнительные условия, включая прекращение огня, для проведения выборов.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
https://1prime.ru/20260201/zelenskiy-867095665.html
https://1prime.ru/20260130/zelenskiy-867042882.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_31793b539628f142010334b35b2479df.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп
УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп
13:27 01.02.2026
 
Зеленский сделал громкое заявление

Зеленский допустил повторное выдвижение в президенты Украины

© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский допустил, что выдвинет свою кандидатуру на потенциальных выборах президента Украины. Об этом он сказал в интервью Český rozhlas.

"Я не знаю. Это зависит от того, как закончится эта война", — ответил Зеленский.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
В Раде набросились на Зеленского из-за произошедшего на Украине
09:59
Он отметил, что иногда думает о повторном выдвижении.

В начале декабря, после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов на Украине, Зеленский сообщил о готовности внести изменения в законы для их организации, поручив парламенту подготовить соответствующий законопроект с 60–90-дневным сроком. С тех пор он стал выдвигать дополнительные условия, включая прекращение огня, для проведения выборов.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
Зеленский сделал заявление о Путине
30 января, 11:48
 
УКРАИНАВладимир ЗеленскийСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала