Зеленский сделал громкое заявление

Зеленский сделал громкое заявление

Владимир Зеленский допустил, что выдвинет свою кандидатуру на потенциальных выборах президента Украины. Об этом он сказал в интервью Český rozhlas."Я не знаю...

МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский допустил, что выдвинет свою кандидатуру на потенциальных выборах президента Украины. Об этом он сказал в интервью Český rozhlas."Я не знаю. Это зависит от того, как закончится эта война", — ответил Зеленский.Он отметил, что иногда думает о повторном выдвижении.В начале декабря, после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов на Украине, Зеленский сообщил о готовности внести изменения в законы для их организации, поручив парламенту подготовить соответствующий законопроект с 60–90-дневным сроком. С тех пор он стал выдвигать дополнительные условия, включая прекращение огня, для проведения выборов.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

