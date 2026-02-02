Россия в нарастила экспорт мяса птицы в Африку в 3,5 раза

https://1prime.ru/20260202/agroeksport-867115875.html

2026-02-02T12:17+0300

мировая экономика

россия

африка

сша

бенин

агроэкспорт

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году поставила в страны Африки более 35 тысяч тонн мяса птицы и субпродуктов на сумму более 51 миллиона долларов, таким образом, объем поставок вырос в 2,4 раза в весе и в 3,5 раза - в деньгах, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно предварительным оценкам экспертов, Россия в 2025 году поставила в страны Африки более 35 тысяч тонн мяса птицы и субпродуктов на сумму более 51 миллиона долларов США. В 2024 году экспорт составил более 14,5 тысяч тонн почти на 15 миллионов долларов США. Таким образом, объем поставок вырос в 2,4 раза в весе и в 3,5 раза - в деньгах", - говорится в сообщении. В число крупнейших покупателей мяса птицы и субпродуктов в стоимостном выражении входят: Бенин - около 21 миллиона долларов, ДР Конго - около 11 миллионов долларов, Гана - около 6 миллионов долларов, Мозамбик - около 4 миллионов долларов, Гвинея - более 3 миллионов долларов. "Год запомнится первыми поставками мяса птицы и субпродуктов в Центрально-Африканскую Республику и Судан. Также был возобновлен экспорт в Сьерра-Леоне и Джибути (с 2017), Танзанию (с 2020), Гамбию (с 2018), Марокко и Того (с 2023 года)", - добавляется в сообщении.

