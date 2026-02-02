Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АКРА: экономический рост к 2027 году восстановится до 1-1,5% - 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T00:17+0300
2026-02-02T00:17+0300
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Экономический рост к 2027 году восстановится до 1-1,5% после роста ВВП примерно на 0,8% в 2025 году, сообщает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в макроэкономическом прогнозе на 2026-2028 годы. "Экономический рост к 2027 году восстановится до 1-1,5% после роста ВВП примерно на 0,8% в 2025 году и роста в диапазоне 0,8-1,4% в 2026 году", - говорится в прогнозе. Также в материалах АКРА сообщается, что инфляция в годовом выражении на горизонте в полтора года постепенно снизится до уровня, близкого к целевому. Краткосрочные и долгосрочные процентные ставки будут снижаться в 2026-2027 годах, а ключевая ставка снизится до 9-10%. АКРА отмечает, что цены на товары российского энергетического экспорта в иностранной валюте в 2026 году будут низкими по сравнению с долгосрочной средней, при этом в первой половине 2027 года ожидается их восстановление. По мнению рейтингового агентства, рубль ослабеет в 2026 году относительно мировых валют на 5-10% в среднегодовом выражении и будет относительно волатильным внутри года. "Дефицит бюджета в 2026 году будет умеренным, возможно, более низким, но в целом сопоставимым с уровнем 2025 года (в % ВВП) и далее будет снижаться", - прогнозируют в АКРА.
2026
Экономика, АКРА
00:17 02.02.2026
 
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Экономический рост к 2027 году восстановится до 1-1,5% после роста ВВП примерно на 0,8% в 2025 году, сообщает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в макроэкономическом прогнозе на 2026-2028 годы.
"Экономический рост к 2027 году восстановится до 1-1,5% после роста ВВП примерно на 0,8% в 2025 году и роста в диапазоне 0,8-1,4% в 2026 году", - говорится в прогнозе.
Также в материалах АКРА сообщается, что инфляция в годовом выражении на горизонте в полтора года постепенно снизится до уровня, близкого к целевому. Краткосрочные и долгосрочные процентные ставки будут снижаться в 2026-2027 годах, а ключевая ставка снизится до 9-10%.
АКРА отмечает, что цены на товары российского энергетического экспорта в иностранной валюте в 2026 году будут низкими по сравнению с долгосрочной средней, при этом в первой половине 2027 года ожидается их восстановление.
По мнению рейтингового агентства, рубль ослабеет в 2026 году относительно мировых валют на 5-10% в среднегодовом выражении и будет относительно волатильным внутри года.
"Дефицит бюджета в 2026 году будет умеренным, возможно, более низким, но в целом сопоставимым с уровнем 2025 года (в % ВВП) и далее будет снижаться", - прогнозируют в АКРА.
 
