https://1prime.ru/20260202/akr-867104853.html

АКРА: экономический рост к 2027 году восстановится до 1-1,5%

АКРА: экономический рост к 2027 году восстановится до 1-1,5% - 02.02.2026, ПРАЙМ

АКРА: экономический рост к 2027 году восстановится до 1-1,5%

Экономический рост к 2027 году восстановится до 1-1,5% после роста ВВП примерно на 0,8% в 2025 году, сообщает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство... | 02.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-02T00:17+0300

2026-02-02T00:17+0300

2026-02-02T00:17+0300

экономика

акра

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867104853.jpg?1769980669

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Экономический рост к 2027 году восстановится до 1-1,5% после роста ВВП примерно на 0,8% в 2025 году, сообщает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в макроэкономическом прогнозе на 2026-2028 годы. "Экономический рост к 2027 году восстановится до 1-1,5% после роста ВВП примерно на 0,8% в 2025 году и роста в диапазоне 0,8-1,4% в 2026 году", - говорится в прогнозе. Также в материалах АКРА сообщается, что инфляция в годовом выражении на горизонте в полтора года постепенно снизится до уровня, близкого к целевому. Краткосрочные и долгосрочные процентные ставки будут снижаться в 2026-2027 годах, а ключевая ставка снизится до 9-10%. АКРА отмечает, что цены на товары российского энергетического экспорта в иностранной валюте в 2026 году будут низкими по сравнению с долгосрочной средней, при этом в первой половине 2027 года ожидается их восстановление. По мнению рейтингового агентства, рубль ослабеет в 2026 году относительно мировых валют на 5-10% в среднегодовом выражении и будет относительно волатильным внутри года. "Дефицит бюджета в 2026 году будет умеренным, возможно, более низким, но в целом сопоставимым с уровнем 2025 года (в % ВВП) и далее будет снижаться", - прогнозируют в АКРА.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акра