"Деловые линии" назвали самые популярные товары в авиадоставке - 02.02.2026
"Деловые линии" назвали самые популярные товары в авиадоставке
"Деловые линии" назвали самые популярные товары в авиадоставке - 02.02.2026, ПРАЙМ
"Деловые линии" назвали самые популярные товары в авиадоставке
Одежда и обувь, электроника, промышленное оборудование и медицинские товары стали самыми популярными товарами, которые в России отправлялись в 2025 году с... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T14:29+0300
2026-02-02T14:29+0300
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Одежда и обувь, электроника, промышленное оборудование и медицинские товары стали самыми популярными товарами, которые в России отправлялись в 2025 году с помощью авиации, рассказали РИА Новости в ГК "Деловые Линии". "Самые популярные товары, отправляемые по воздуху, — одежда и обувь, электроника, промышленное оборудование и медицинские товары", - рассказали в компании об авиаперевозках в 2025 году. В ГК "Деловые Линии" отметили, что скорость сегодня имеет ключевое значение. Компания активно расширяется сеть авиаперевозок грузов в связи с этой тенденцией. "Так, в 2025 году мы запустили авиаперевозку сборных грузов из Армении в Россию, открыли терминалы в Магадане, Мирном и офис в "Домодедово", где можно воспользоваться услугой транспортировки по воздуху. Также расширили географию доставки в удаленные города, например, Сабетта (ЯНАО), Хатанга (Красноярский край), Певек (Чукотский АО). Кроме того, к пунктам назначения авиаперевозок вернулся Краснодар", - добавили в компании. В "Деловых линиях" рассказали, что в 2025 году вывели на рынок и услугу доставки между аэропортами, которая позволяет получать посылки за 8–48 часов по ряду направлений. Это актуально для крупных, ценных и скоропортящихся отправок, например, цветов или медикаментов, а также некоторых видов опасных грузов.
14:29 02.02.2026
 
"Деловые линии" назвали самые популярные товары в авиадоставке

Одежда и обувь стали самыми популярными товарами в авиадоставке

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Одежда и обувь, электроника, промышленное оборудование и медицинские товары стали самыми популярными товарами, которые в России отправлялись в 2025 году с помощью авиации, рассказали РИА Новости в ГК "Деловые Линии".
"Самые популярные товары, отправляемые по воздуху, — одежда и обувь, электроника, промышленное оборудование и медицинские товары", - рассказали в компании об авиаперевозках в 2025 году.
В ГК "Деловые Линии" отметили, что скорость сегодня имеет ключевое значение. Компания активно расширяется сеть авиаперевозок грузов в связи с этой тенденцией.
"Так, в 2025 году мы запустили авиаперевозку сборных грузов из Армении в Россию, открыли терминалы в Магадане, Мирном и офис в "Домодедово", где можно воспользоваться услугой транспортировки по воздуху. Также расширили географию доставки в удаленные города, например, Сабетта (ЯНАО), Хатанга (Красноярский край), Певек (Чукотский АО). Кроме того, к пунктам назначения авиаперевозок вернулся Краснодар", - добавили в компании.
В "Деловых линиях" рассказали, что в 2025 году вывели на рынок и услугу доставки между аэропортами, которая позволяет получать посылки за 8–48 часов по ряду направлений. Это актуально для крупных, ценных и скоропортящихся отправок, например, цветов или медикаментов, а также некоторых видов опасных грузов.
 
