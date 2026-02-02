https://1prime.ru/20260202/aviadostavka-867118875.html

"Деловые линии" назвали самые популярные товары в авиадоставке

"Деловые линии" назвали самые популярные товары в авиадоставке

2026-02-02T14:29+0300

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Одежда и обувь, электроника, промышленное оборудование и медицинские товары стали самыми популярными товарами, которые в России отправлялись в 2025 году с помощью авиации, рассказали РИА Новости в ГК "Деловые Линии". "Самые популярные товары, отправляемые по воздуху, — одежда и обувь, электроника, промышленное оборудование и медицинские товары", - рассказали в компании об авиаперевозках в 2025 году. В ГК "Деловые Линии" отметили, что скорость сегодня имеет ключевое значение. Компания активно расширяется сеть авиаперевозок грузов в связи с этой тенденцией. "Так, в 2025 году мы запустили авиаперевозку сборных грузов из Армении в Россию, открыли терминалы в Магадане, Мирном и офис в "Домодедово", где можно воспользоваться услугой транспортировки по воздуху. Также расширили географию доставки в удаленные города, например, Сабетта (ЯНАО), Хатанга (Красноярский край), Певек (Чукотский АО). Кроме того, к пунктам назначения авиаперевозок вернулся Краснодар", - добавили в компании. В "Деловых линиях" рассказали, что в 2025 году вывели на рынок и услугу доставки между аэропортами, которая позволяет получать посылки за 8–48 часов по ряду направлений. Это актуально для крупных, ценных и скоропортящихся отправок, например, цветов или медикаментов, а также некоторых видов опасных грузов.

