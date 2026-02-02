Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бензин на бирже в России подешевел более чем на два процента - 02.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260202/benzin-867121528.html
Бензин на бирже в России подешевел более чем на два процента
Бензин на бирже в России подешевел более чем на два процента - 02.02.2026, ПРАЙМ
Бензин на бирже в России подешевел более чем на два процента
Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже в понедельник, первый торговый день после официального смягчения запрета на экспорт, снизилась на 2,31% и | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T15:19+0300
2026-02-02T15:19+0300
рынок
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82891/73/828917351_0:295:3073:2023_1920x0_80_0_0_2ded49c5bcbd4fa5bdd0c4159c7dc989.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже в понедельник, первый торговый день после официального смягчения запрета на экспорт, снизилась на 2,31% и 2,24% соответственно, свидетельствуют данные торгов. Цена на Аи-92 снизилась по территориальному индексу Европейской части России до 57 661 рублей за тонну, марка Аи-95 подешевела до 58 969 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо при этом подорожало на 0,63%, до 54 470 рублей за тонну. Цена на межсезонный сорт снизилась на 0,76%, до 52 661 рублей за тонну. В то же время зимнее дизтопливо подорожало за день на 0,62%, до 60 225 рублей за тонну. Правительство РФ с 31 января до конца июля сняло запрет на экспорт бензина для его производителей, при этом сохранив текущий запрет на вывоз бензина и дизтоплива непроизводителями. В конце прошлого года кабмин продлил до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82891/73/828917351_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_5fe6f6df2718e1bf63cbb413e124b2a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, рф
Рынок, РФ
15:19 02.02.2026
 
Бензин на бирже в России подешевел более чем на два процента

Бензин на бирже в России после смягчения запрета на экспорт подешевел более чем на 2%

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже в понедельник, первый торговый день после официального смягчения запрета на экспорт, снизилась на 2,31% и 2,24% соответственно, свидетельствуют данные торгов.
Цена на Аи-92 снизилась по территориальному индексу Европейской части России до 57 661 рублей за тонну, марка Аи-95 подешевела до 58 969 рублей за тонну.
Летнее дизельное топливо при этом подорожало на 0,63%, до 54 470 рублей за тонну. Цена на межсезонный сорт снизилась на 0,76%, до 52 661 рублей за тонну. В то же время зимнее дизтопливо подорожало за день на 0,62%, до 60 225 рублей за тонну.
Правительство РФ с 31 января до конца июля сняло запрет на экспорт бензина для его производителей, при этом сохранив текущий запрет на вывоз бензина и дизтоплива непроизводителями.
В конце прошлого года кабмин продлил до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.
 
РынокРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала