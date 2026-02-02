https://1prime.ru/20260202/benzin-867121528.html

Бензин на бирже в России подешевел более чем на два процента

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже в понедельник, первый торговый день после официального смягчения запрета на экспорт, снизилась на 2,31% и 2,24% соответственно, свидетельствуют данные торгов. Цена на Аи-92 снизилась по территориальному индексу Европейской части России до 57 661 рублей за тонну, марка Аи-95 подешевела до 58 969 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо при этом подорожало на 0,63%, до 54 470 рублей за тонну. Цена на межсезонный сорт снизилась на 0,76%, до 52 661 рублей за тонну. В то же время зимнее дизтопливо подорожало за день на 0,62%, до 60 225 рублей за тонну. Правительство РФ с 31 января до конца июля сняло запрет на экспорт бензина для его производителей, при этом сохранив текущий запрет на вывоз бензина и дизтоплива непроизводителями. В конце прошлого года кабмин продлил до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.

