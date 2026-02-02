Что сдвинет рынок акций с места в феврале

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи завершил январь практически с нулевым итогом – месяц прошел в попытках дотянуться до 2800 п. Инвесторы следили за переговорной активностью по Украине, но конкретики в этом отношении по-прежнему мало, встречи проходят в закрытом режиме, комментарии сторон в основном ограничиваются определениями "продуктивно" или "конструктивно". Геополитика также значимо повлияла на сырьевые котировки в начале года – на фоне событий вокруг Венесуэлы, Гренландии, Ирана исторические максимумы переписывали золото и серебро, впечатляющий рост показали металлы платиновой группы, нефть на пике превышала $70 за баррель Brent. Кроме того, росту commodities способствовало ослабление доллара – индекс DXY за месяц потерял более 1%. На доллар среди прочего оказывает давление попытки американского президента Дональда Трампа влиять на руководство и политику ФРС. Удорожание сырья для российского рынка в значительной мере нивелировалось крепким рублем. Спрос потребителей и импортеров на иностранные деньги слабый, чистые продажи валюты по бюджетному правилу в январе выросли с 10,22 до 17,4 млрд рублей в день, предложение инвалюты остается комфортным. В феврале ожидаем умеренного восстановления валют с целями 80 рублей за доллар и 11,5 за юань. Постепенное восстановление импорта, снижение экспорта и ожидаемый секвестр ключевой ставки ЦБ – причины прогнозируемого ослабления рубля. В ближайшие недели в фокусе внимания участников торгов останется геополитика, валютные и сырьевые котировки, сигналы ЦБ и статистика по инфляции. Не за горами заседание ЦБ. Инфляция после всплеска в первые дни января вернулась к снижению, инфляционные ожидания население перестали расти, рубль если и ослабнет, то незначительно. Все это может позволить регулятору сократить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,5%. К концу года ждем "ключ" на 12%. Даже без прорывов в геополитике индекс Мосбиржи может выбраться выше 2800 п. и продвинуться к сопротивлению у 2850-2860 п. Для более уверенного подъема потребуются свежие надежные драйверы. Из важных событий предстоящей недели отметим продолжение мирных переговоров по Украине, публикацию финрезультатов Аэрофлота и Северстали за 2025 год, недельного отчета Росстата по инфляции, отчета по рынку труда США за январь.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
