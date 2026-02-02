Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Что сдвинет рынок акций с места в феврале - 02.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260202/birzhi-867114280.html
Что сдвинет рынок акций с места в феврале
Что сдвинет рынок акций с места в феврале - 02.02.2026, ПРАЙМ
Что сдвинет рынок акций с места в феврале
Индекс Мосбиржи завершил январь практически с нулевым итогом – месяц прошел в попытках дотянуться до 2800 п. Инвесторы следили за переговорной активностью по... | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T11:45+0300
2026-02-02T11:45+0300
мнения аналитиков
рынок
мосбиржа
гренландия
венесуэла
украина
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867114280.jpg?1770021928
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи завершил январь практически с нулевым итогом – месяц прошел в попытках дотянуться до 2800 п. Инвесторы следили за переговорной активностью по Украине, но конкретики в этом отношении по-прежнему мало, встречи проходят в закрытом режиме, комментарии сторон в основном ограничиваются определениями "продуктивно" или "конструктивно". Геополитика также значимо повлияла на сырьевые котировки в начале года – на фоне событий вокруг Венесуэлы, Гренландии, Ирана исторические максимумы переписывали золото и серебро, впечатляющий рост показали металлы платиновой группы, нефть на пике превышала $70 за баррель Brent. Кроме того, росту commodities способствовало ослабление доллара – индекс DXY за месяц потерял более 1%. На доллар среди прочего оказывает давление попытки американского президента Дональда Трампа влиять на руководство и политику ФРС. Удорожание сырья для российского рынка в значительной мере нивелировалось крепким рублем. Спрос потребителей и импортеров на иностранные деньги слабый, чистые продажи валюты по бюджетному правилу в январе выросли с 10,22 до 17,4 млрд рублей в день, предложение инвалюты остается комфортным. В феврале ожидаем умеренного восстановления валют с целями 80 рублей за доллар и 11,5 за юань. Постепенное восстановление импорта, снижение экспорта и ожидаемый секвестр ключевой ставки ЦБ – причины прогнозируемого ослабления рубля. В ближайшие недели в фокусе внимания участников торгов останется геополитика, валютные и сырьевые котировки, сигналы ЦБ и статистика по инфляции. Не за горами заседание ЦБ. Инфляция после всплеска в первые дни января вернулась к снижению, инфляционные ожидания население перестали расти, рубль если и ослабнет, то незначительно. Все это может позволить регулятору сократить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,5%. К концу года ждем "ключ" на 12%. Даже без прорывов в геополитике индекс Мосбиржи может выбраться выше 2800 п. и продвинуться к сопротивлению у 2850-2860 п. Для более уверенного подъема потребуются свежие надежные драйверы. Из важных событий предстоящей недели отметим продолжение мирных переговоров по Украине, публикацию финрезультатов Аэрофлота и Северстали за 2025 год, недельного отчета Росстата по инфляции, отчета по рынку труда США за январь.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
гренландия
венесуэла
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Александр Бахтин,
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856877188_0:262:2048:2310_100x100_80_0_0_d4663702fea07584b68d1e8ad0c622c6.jpg
Александр Бахтин,
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856877188_0:262:2048:2310_100x100_80_0_0_d4663702fea07584b68d1e8ad0c622c6.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, мосбиржа, гренландия, венесуэла, украина, дональд трамп
Мнения аналитиков, Рынок, Мосбиржа, Гренландия, ВЕНЕСУЭЛА, УКРАИНА, Дональд Трамп
11:45 02.02.2026
 
Что сдвинет рынок акций с места в феврале

Инвестстратег Бахтин назвал факторы, способные повлиять на биржи в феврале

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Александр Бахтин, инвестиционный стратег Гарда Капитал
Александр Бахтин,
Инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
Все материалы
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи завершил январь практически с нулевым итогом – месяц прошел в попытках дотянуться до 2800 п. Инвесторы следили за переговорной активностью по Украине, но конкретики в этом отношении по-прежнему мало, встречи проходят в закрытом режиме, комментарии сторон в основном ограничиваются определениями "продуктивно" или "конструктивно".
Геополитика также значимо повлияла на сырьевые котировки в начале года – на фоне событий вокруг Венесуэлы, Гренландии, Ирана исторические максимумы переписывали золото и серебро, впечатляющий рост показали металлы платиновой группы, нефть на пике превышала $70 за баррель Brent.
Кроме того, росту commodities способствовало ослабление доллара – индекс DXY за месяц потерял более 1%.
На доллар среди прочего оказывает давление попытки американского президента Дональда Трампа влиять на руководство и политику ФРС.
Удорожание сырья для российского рынка в значительной мере нивелировалось крепким рублем. Спрос потребителей и импортеров на иностранные деньги слабый, чистые продажи валюты по бюджетному правилу в январе выросли с 10,22 до 17,4 млрд рублей в день, предложение инвалюты остается комфортным.
В феврале ожидаем умеренного восстановления валют с целями 80 рублей за доллар и 11,5 за юань. Постепенное восстановление импорта, снижение экспорта и ожидаемый секвестр ключевой ставки ЦБ – причины прогнозируемого ослабления рубля.
В ближайшие недели в фокусе внимания участников торгов останется геополитика, валютные и сырьевые котировки, сигналы ЦБ и статистика по инфляции. Не за горами заседание ЦБ. Инфляция после всплеска в первые дни января вернулась к снижению, инфляционные ожидания население перестали расти, рубль если и ослабнет, то незначительно. Все это может позволить регулятору сократить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,5%. К концу года ждем "ключ" на 12%.
Даже без прорывов в геополитике индекс Мосбиржи может выбраться выше 2800 п. и продвинуться к сопротивлению у 2850-2860 п. Для более уверенного подъема потребуются свежие надежные драйверы. Из важных событий предстоящей недели отметим продолжение мирных переговоров по Украине, публикацию финрезультатов Аэрофлота и Северстали за 2025 год, недельного отчета Росстата по инфляции, отчета по рынку труда США за январь.
Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковРынокМосбиржаГренландияВЕНЕСУЭЛАУКРАИНАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала