Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи Европы растут на статистике по промышленному сектору - 02.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260202/birzhv-867118139.html
Биржи Европы растут на статистике по промышленному сектору
Биржи Европы растут на статистике по промышленному сектору - 02.02.2026, ПРАЙМ
Биржи Европы растут на статистике по промышленному сектору
Основные фондовые индексы Европы растут в понедельник после выхода статистики по промышленному сектору еврозоны и Великобритании, свидетельствуют данные торгов. | 02.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-02T13:45+0300
2026-02-02T13:45+0300
рынок
индексы
торги
великобритания
европа
dax
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_0:47:1500:891_1920x0_80_0_0_4570f2ad6d11337be8b8f688b00680ab.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в понедельник после выхода статистики по промышленному сектору еврозоны и Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.27 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,04% относительно предыдущего закрытия, до 10 227,25 пункта, французский CAC 40 - на 0,05%, до 8 130,35 пункта, немецкий DAX - на 0,38%, до 24 608,96 пункта. В понедельник стала известна окончательная оценка индекса деловой активности (PMI) в промышленности еврозоны. Согласно опубликованным данным, индикатор в январе вырос до 49,5 пункта с 48,8 пункта в декабре, предварительные данные показывали рост до 49,4 пункта. "Некоторый прогресс наблюдается в секторе производства, но он движется медленными темпами", - цитирует агентство Рейтер экономиста Hamburg Commercial Bank Сайруса де ла Рубию (Cyrus de la Rubia). Аналогичные данные вышли и по экономике Великобритании. Так, индекс PMI в промышленном производстве страны поднялся в январе до 51,8 пункта, максимальной отметки за один год и пять месяцев, с 50,6 пункта в предыдущем месяце при предварительной оценке в 51,6 пункта.
великобритания
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_126:0:1375:937_1920x0_80_0_0_2df23e5d85e6e686f27ca203e85d7e4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, торги, великобритания, европа, dax
Рынок, Индексы, Торги, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕВРОПА, DAX
13:45 02.02.2026
 
Биржи Европы растут на статистике по промышленному сектору

Фондовые индексы Европы растут после публикации статистики по промышленному сектору

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Биржа. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в понедельник после выхода статистики по промышленному сектору еврозоны и Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.27 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,04% относительно предыдущего закрытия, до 10 227,25 пункта, французский CAC 40 - на 0,05%, до 8 130,35 пункта, немецкий DAX - на 0,38%, до 24 608,96 пункта.
В понедельник стала известна окончательная оценка индекса деловой активности (PMI) в промышленности еврозоны. Согласно опубликованным данным, индикатор в январе вырос до 49,5 пункта с 48,8 пункта в декабре, предварительные данные показывали рост до 49,4 пункта.
"Некоторый прогресс наблюдается в секторе производства, но он движется медленными темпами", - цитирует агентство Рейтер экономиста Hamburg Commercial Bank Сайруса де ла Рубию (Cyrus de la Rubia).
Аналогичные данные вышли и по экономике Великобритании. Так, индекс PMI в промышленном производстве страны поднялся в январе до 51,8 пункта, максимальной отметки за один год и пять месяцев, с 50,6 пункта в предыдущем месяце при предварительной оценке в 51,6 пункта.
 
РынокИндексыТоргиВЕЛИКОБРИТАНИЯЕВРОПАDAX
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала