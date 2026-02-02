https://1prime.ru/20260202/birzhv-867118139.html

Биржи Европы растут на статистике по промышленному сектору

Биржи Европы растут на статистике по промышленному сектору

02.02.2026

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в понедельник после выхода статистики по промышленному сектору еврозоны и Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.27 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,04% относительно предыдущего закрытия, до 10 227,25 пункта, французский CAC 40 - на 0,05%, до 8 130,35 пункта, немецкий DAX - на 0,38%, до 24 608,96 пункта. В понедельник стала известна окончательная оценка индекса деловой активности (PMI) в промышленности еврозоны. Согласно опубликованным данным, индикатор в январе вырос до 49,5 пункта с 48,8 пункта в декабре, предварительные данные показывали рост до 49,4 пункта. "Некоторый прогресс наблюдается в секторе производства, но он движется медленными темпами", - цитирует агентство Рейтер экономиста Hamburg Commercial Bank Сайруса де ла Рубию (Cyrus de la Rubia). Аналогичные данные вышли и по экономике Великобритании. Так, индекс PMI в промышленном производстве страны поднялся в январе до 51,8 пункта, максимальной отметки за один год и пять месяцев, с 50,6 пункта в предыдущем месяце при предварительной оценке в 51,6 пункта.

